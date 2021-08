Magistrado Reyes Rodríguez desmiente que haya insultado a AMLO en redes sociales

Esta tarde, el magistrado José Luis Vargas, depuesto ayer como presidente del Tribunal Electoral, impugnó ante la Suprema Corte la decisión que tomaron ayer cinco magistrados a favor de su destitución. Este jueves reaccionó el presidente López Obrador ante el presunto tuit del magistrado Reyes Rodríguez donde lo insulta, y éste lo desmiente.

El presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, se reunió esta tarde, en privado, con los cinco magistrados que votaron a favor de remover a José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral.

Tras concluir el encuentro, de aproximadamente una hora, la Suprema Corte informó que este se realizó a solicitud de los magistrados. Que fue un diálogo constructivo con el objetivo de “buscar consensos y alternativas para dar salida a la situación que hoy prevalece” en el tribunal y que coincidieron en que “el diálogo y la conciliación, son la vía para atender la coyuntura que atraviesa el tribunal electoral”.

En la conferencia de prensa matutina, el presidente se refirió a lo ocurrido.

“Hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición; de ahí la necesidad de reformar, tanto el INE como el Tribunal Electoral. Me enteré ayer de que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente, y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó, es degradante. Entonces, lo comento porque sí hay una crisis en esta institución. Ya es tiempo de que las cosas cambien, ellos mismos deberían de renunciar todos, por dignidad, por respeto a los ciudadanos, no pueden mantener esa conducta”, destacó el presidente López Obrador.