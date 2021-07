Magistrado presidente del TEPJF insinúa, en plena sesión, que las votaciones son ‘en manada’

Durante la sesión de este miércoles, el magistrado presidente del TEPJF insinuó que dentro de la Sala Superior existen votaciones “en manada”, “en bloque” y que no son independientes.

Te recomendamos: José Luis Vargas, presidente del TEPJF, se declara inocente ante acusaciones de corrupción

La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso pronosticó que su ponencia sobre un tema de género en Tamaulipas, sería rechazada por los magistrados.

El magistrado Presidente de este máximo Tribunal Electoral respondió:

“Yo quisiera decirle a la magistrada Soto Fregoso, de manera muy respetuosa que en el caso del presagio que hizo de que todos votaríamos en contra, yo le diría que en mi caso pues no es así, es decir, yo sí lo aclaro, mi voto es independiente, mi voto no va en grupo o en manada, mi voto es individual y responsable a partir de cada caso concreto”, dijo José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente del TEPJF.

Lo que fue rechazado por algunos magistrados.

“Quiero pedirle más respeto a las y los integrantes de este Pleno, no somos una manada, ni integrantes de una manada, nuestros votos, el mío y el de… me parece de todos, son votos fundamentados, son votos, independientes, yo no me permitiría en una sesión emitir calificativos, sobre la manera en la que vota alguno de mis colegas”, explicó Janine Otálora Malassis,