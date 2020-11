Entre lágrimas y recuerdos, ‘Hoy’ despide a Magda Rodríguez

Los conductores del programa “Hoy” despidieron este lunes, entre lágrimas y recuerdos, a la productora Magda Rodríguez, fallecida el domingo a la edad de 57 años.

Visiblemente consternados, Andrea Legarreta, Raúl “El negro” Araiza y el resto del elenco de “Hoy” dedicaron un emotivo mensaje de despedida a la productora y encendieron una veladora en su honor.

Andrea Legarreta dijo, entre lágrimas, que todos los programas de “Hoy” están dedicados a la productora Magda Rodríguez.

Galilea Montijo dijo que pensó que todo era un sueño y que le gustaría estar en el foro para despedir a su jefa.

“Qué día tan difícil para nosotros, para ustedes que tienen que dar la cara el día de hoy. Me hubiera encantado estar con ustedes. Sigo sorprendida con la noticia. Hoy me levanté y pensé que había soñado, al igual que muchos de ustedes. No tengo palabras y les mando muchos besos”.