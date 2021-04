¿A qué maestros y personal educativo no vacunarán contra COVID en abril y mayo?

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, brindó mayores detalles sobre la vacunación anticovid de maestros y el personal educativo de escuelas públicas y privadas del país, al señalar que no todos los educadores estarán contemplados para las dosis que se aplicarán durante los meses de abril y mayo.

Lo anterior lo compartió durante su intervención en la conferencia de prensa realizada, la noche del viernes de 16 de abril de 2021, en Palacio Nacional, en donde detalló que para la vacuna solo se tienen consideradas a las escuelas con Registro de Validez Oficial, dejando de lado a las conocidas como ‘patito’.

“Se están incluyendo, en el sector privado, aquellas escuelas de todos los niveles educativos que tienen su Registro de Validez Oficial. Este es un registro, como el nombre lo indica, que implica el reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública de que la escuela, en cuestión, cumple con todos los requisitos legales, reglamentarios y normativos para ser un centro escolar, pero también existen escuelas que no lo cumplen y, no obstante, están abiertas e imparten clases, pero no tienen un Reconocimiento de Validez Oficial. Estas escuelas no van a ser consideradas para la vacunación, esto es importante”, detalló el subsecretario de Salud.