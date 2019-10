Una maestra que trabaja en una escuela asentada en una comunidad rarámuri del estado de Chihuahua subió fotos en redes sociales y pidió ayuda a las autoridades para que mejoren las condiciones en que los menores indígenas toman clases.

Soy una maestra que trabaja en una comunidad indígena rarámuri del estado de Chihuahua y me gustaría que estas fotos llegaran al señor gobernador Javier Corral Jurado o quizá al mismo presidente Andrés Manuel Lopez Obrador ….. o cualquier autoridad o persona que estuviera dispuesta a ayudar a estas personitas, mis alumnos que son de escasos recursos”, compartió.

Señaló que es una comunidad aledaña de difícil acceso, para llegar a la escuela se tiene que cruzar un río porque no cuenta con un puente.

Y como ven ante la naturaleza no se puede hacer nada, en ocasiones el río sale extremadamente grande y al momento de cruzarlo se pone en riesgo la vida de los maestros que ahí trabajamos y la familia que nos acompaña”.

Maestra pide ayuda para escuela en comunidad rarámuri (Facebook)

Añadió que sólo cuenta con un salón, el cual le sirve como comedor, salón de clase y como dormitorio, debido a que los niños que estudian en esta institución son de comunidades alejadas a más de cinco o seis horas que recorren caminando.

Llegan y se establecen ahí y permanecen durante los periodos escolares, sin sus padres y los encargados de ellos somos una coordinadora de cocina y yo que somos las que estamos ahí en la escuela”.

En cuanto a la comida sólo recibimos el apoyo de tiempo completo, el cual no es suficiente, ya que los niños sólo se alimentan una vez al día. No contamos con luz eléctrica ni una placa solar… necesitamos de equipamiento de cocina, ya que no es suficiente para atender a los alumnos”, escribió la maestra.