Maduro rechaza ‘persecución’ contra expresidente Lula da Silva

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la “criminal persecución” contra el exmandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien este viernes debía entregarse para cumplir una pena de 12 años de cárcel por corrupción.

“Lula ha sido símbolo mundial de justicia, de democracia, pero las élites oligárquicas de Brasil, neofascistas, han desatado una criminal persecución”, dijo Maduro durante un acto en el estado de Vargas.

Maduro tildó la sentencia contra el exgobernante como una “canallada bochornosa”.

“Lula es un hombre honesto que viene de las fábricas, símbolo mundial de subversión, líder democrático, moral, comprometido con el pueblo (…). ¡Lula libre! ¡Cese la persecución contra Lula da Silva!”, clamó el presidente.

El plazo para que Lula se entregue a la justicia brasileña culminó este viernes, sin que el exmandatario diera señales de cuáles son sus intenciones.

El expresidente de izquierda (2003-2010), favorito de cara a las presidenciales de octubre, se halla en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campos, en la región de Sao Paulo, rodeado por sus seguidores.

Lula, de 72 años, fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, al ser señalado como propietario de un apartamento ofrecido por una constructora para obtener contratos en la petrolera estatal Petrobras.

El exmandatario brasileño no es un prófugo por la justicia, pese a no haberse entregado dentro del plazo fijado por el juez Sergio Moro, porque las autoridades saben dónde está y no han intentado arrestarlo, explicó la asesoría de comunicación del magistrado.

“Lula no incumplió una orden judicial. Le fue dada la oportunidad para que se presente ante la justicia sin necesidad de que tenga que intervenir la policía. Pero todo el mundo sabe dónde está, no está escondido ni prófugo”, afirmó la asesora.

“Solo puede ser considerado con pedido de búsqueda o prófugo si la Policía lo busca y no consigue localizarlo”, finalizó.

Con información de EFE.

