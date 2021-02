Maduro ordena a militares ‘limpiar cañones’ por si Colombia viola suelo venezolano

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió a las Fuerzas Armadas que “limpien los cañones” de los fusiles por si su homólogo colombiano, Iván Duque, se atreve “a violar la soberanía” de su país y “tocar un milímetro” de su suelo.

En una rueda de prensa en la que no mencionó directamente a qué declaraciones se refiere, criticó la creación de un “comando especial”.

Este mismo lunes, el líder opositor venezolano Juan Guaidó conversó con Duque y destacó “la creación del comando especializado contra el narcotráfico y las amenazas trasnacionales” como “otra demostración de compromiso del Gobierno colombiano por combatir el flagelo y a los cabecillas del narcoterrorismo oculto en Venezuela bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro”.

En varias ocasiones, las autoridades colombianas han denunciado que los cabecillas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de grupos disidentes de las FARC se encuentran en Venezuela.

El pasado 6 de febrero, la revista colombiana Semana publicó unas fotos en las que se ve a varios jefes de una disidencia de las FARC armados mientras estaban, aparentemente, en Venezuela, lo que Maduro calificó entonces como un “falso positivo”.

Este miércoles y en referencia a esas acusaciones las calificó de “refrito”.

Acerca de la situación en la frontera común, el mandatario venezolano subrayó que, a lo largo de los 70 años que considera que dura el conflicto armado en Colombia, “las partidas guerrilleras de Colombia (…) de grupos de distinto signo ideológico” han pululado por una región “abandonada por el Estado colombiano”.

“Te vas del lado colombiano y no hay autoridades, no hay Policía, no hay militares, no hay nada, le han entregado la frontera, desde hace mucho tiempo a las mafias (…) También en esa frontera está lo que queda de la guerrilla colombiana, los restos de la guerrilla colombiana”, agregó antes de dar la orden de “limpiar los cañones” de los fusiles.