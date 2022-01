Desde la madrugada, la gente llega a los macroquioscos en busca de pruebas COVID

En el Valle de México la gente sigue llegando, y no sin dificultades, a buscar atención médica a los hospitales y pruebas a los quioscos para descartar un diagnóstico de COVID.

Don Miguel Ángel fue uno de los cientos de personas que se realizaron la prueba PCR está madrugada en el hospital Carlos MacGregor Sánchez Navarro, del IMSS.

“La verdad ahorita es por prevenir y no contagiar, porque siento los síntomas, pero no tan fuertes como la primera vez ¿Tiene las tres dosis, me dice? Así es”, señaló Miguel Ángel Sánchez.

Él llegó desde Tecámac, Estado de México, poco antes de la medianoche, con sus dos nietas y su nuera a este hospital, ubicado en Xola y Gabriel Mancera, de la colonia Del Valle de la Ciudad de México, que por la alta demanda realiza pruebas PCR las 24 horas del día.

Luego de más de cinco horas formados, ingresaron a la explanada del hospital en donde se montaron carpas para realizar las pruebas. Él salió negativo.

En la misma fila estaba Martha Elena, con su hijo. Ella es trabajadora de ese hospital.

“Yo soy trabajadora de aquí del hospital, soy asistente médico. Entonces, pues, la verdad, no tenemos equipo de protección. Y nos tenemos que formar como todos los demás. Cómo derechohabientes. Ya, ya tengo, ya me había dado Covid cuando empezamos, en abril, ya me había dado Covid, entonces siento que otra vez tengo esos mismos síntomas que sentí al principio”, refirió Marta Elena, empleada de hospital.

Susana también trabaja en un hospital, pero en el sur de la ciudad. No pudieron hacerle la prueba ahí, a pesar de presentar síntomas de Covid.

“Este es el tercero, dos antes. En el hospital donde trabajo, que ya no había pruebas. Y el otro hospital, que tampoco había pruebas, pero me dijeron que este era el de respaldo. Así es, el pediátrico de Coyoacán. No, dijeron que ya no había pruebas porque hay una alta demanda y que ya no tenían pruebas. Ni para los pequeñitos ni para el personal”, insistió Susana.

Josué trabaja en un restaurante y al presentar síntomas, le pidieron la prueba. Luego de tres horas de espera, su resultado fue positivo a Covid.

“Que esté en casa. Me dieron a mi nueve días”, detalló Josué, positivo a prueba Covid.

Josué salió con una caja que tenía dos cubrebocas y dos cajas de paracetamol. Por la hora de la madrugada tuvo que correr para alcanzar transporte.

En otros lugares, en donde se realiza durante el día la prueba PCR, como el macroquiosco, ubicado en la explanada de la estación Etiopía del Metro, la gente comenzó a llegar desde la madrugada.

Por el frío de la madrugada llegaron abrigados y conscientes de que la espera sería larga, pero la mayoría coincidió en que valdría la pena, pues ya habían hecho varios intentos.

“¿Tuvo que madrugar para venir a hacer la prueba? Sí, porque ya tenemos tres días batallando y no podíamos. Somos cuatro. Es que mi hija tiene Covid y, entonces, mejor vamos a ver nosotros si no estamos contagiados. ¿Han presentado algún tipo de síntoma ustedes, algún tipo de malestar?. Sí, sí”, concluyó la señora Maria Luisa Reséndiz.

Con información de Guillermo Segura

