Madres marchan en Colima por sus hijas e hijos desaparecidos

En Colima, las madres de hombres y mujeres desaparecidos conmemoran el Día de la Madre, marchando por sus hijos e hijas ausentes.

Esta movilización se realizó por cuarto año consecutivo y también participaron madres que ya encontraron los restos de sus hijos desparecidos.

“Pues para mi significa pues mucho no porque mi hijo pues; un año dos meses desaparecido y pues es algo muy doloroso, no se lo deseo a nadie, como mamá es una angustia que día a día vives”, dijo Dora María, madre de joven desaparecido.

“Mi hijo desapareció el 26 de mayo del 2019, me lo entregaron el 15 de febrero del 2022, año y medio en la Fiscalía, por esto sigo apoyando porque así como yo encontré a mi hijo, esperamos encontrar a alguien más”, comentó Griselda, madre de joven desaparecido.

La marcha logró reunir a más de 150 personas, entre ellas Esmeralda, hermana de una joven que desapareció una cuadra antes de llegar a su escuela.

“Mi hermana desapareció el 21 de febrero del 2019 en Tecomán, Colima, ella iba a estudiar a una escuela y una cuadra antes de llegar a su escuela, se la llevaron a ella en una camioneta, pues hasta el momento no tenemos pues nada”, señaló Esmeralda, hermana de joven desaparecida.

En punto de las 5 de la tarde de este sábado el contingente avanzó desde la Plaza de los y las Desaparecidas en la capital de Colima, durante la caminata hicieron pase de lista, las madres respondían “no está presente”,

“Muchas compañeras pasando por lo misma de no saber de nuestros hijos, hay muchas mujeres que no se arriman porque tienen miedo, porque no dejan de amenazarlas, pero hay que dejar eso atrás”, destacó María, madre de joven desaparecida.