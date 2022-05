‘Para nosotras no hay 10 de mayo’: Madres de víctimas de feminicidio marchan en Ciudad Juárez

Madres de víctimas de feminicidio y desapariciones se manifestaron en Ciudad Juárez, Chihuahua, para denunciar que este 10 de mayo, Día de la Madre en el país, no hay nada que festejar.

Con sed de justicia para sus hijas desaparecidas, decenas de mujeres vestidas de rosa, negro o morado acudieron al exterior de un hospital ubicado al norte de la ciudad con carteles en los que se leían consignas como “Ni una más”, “Exigimos justicia” y “Falta una en casa”.

Una de las manifestantes era Norma Laguna, madre de Idaly Juache, desaparecida hace 10 años y aún sin localizar.

“Cuando nuestras hijas desaparecieron, pensamos que nuestra hija era la última y ya no volverá a pasar. Para nosotras, no hay 10 de mayo, no hay Navidad, porque nuestras hijas no están῞, expresó.