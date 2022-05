Madres de desaparecidos en México instalan “Muro de la Memoria” frente a FGR

Este lunes en la Ciudad de México, integrantes del Colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México instalaron, afuera de la Fiscalía General de la República (FGR), un mural de mosaicos con las fotografías de sus desaparecidos, para pedir a las autoridades que no se olviden de buscarlos.

N+ te recomienda: Realizan marcha por los desaparecidos en Colima

“Aquí en México es muy difícil trabajar la memoria, lo tenemos que hacer las familias, no hay una autoridad que se conduela de lo que vivimos, de la incertidumbre en la que transitamos por este camino tan azaroso… queremos que no se olvide… el dolor es insoportable, la incertidumbre es terrible, nos cambió la vida de tajo”, dijo Guadalupe Fernández, madre de desparecido.

En su mayoría madres, colocaron los mosaicos con la esperanza de si alguien ubica a sus hijos desaparecidos los ayude a volver a casa.

Lourdes busca desde 2009 a su hijo, su esposo y sus dos cuñados, desaparecidos mientras viajaban al aeropuerto de Ramos Arizpe, en Coahuila. Hoy, colocó sus fotografías en el Muro de la Memoria.

Guadalupe Fernández, madre de José Antonio Robledo, desparecido en Monclova, Coahuila:

Luz Elena también viajó de Coahuila a la Ciudad de México, para fijar el mosaico con la fotografía de su hijo en el muro.

“Él es mi hijo Daniel. Es arquitecto y tiene desparecido ya 13 años… allá en Torreón él estaba en la obra / de ahí se lo llevaron… es para que siempre y no se olvide que nos faltan, no son nada al aire tiene que ser algo firme… es el amor y la necesidad de tenerlos con nosotros que nunca acaba, desde que se los llevaron estamos también muertas en vida… es comprobado que nadie más que a nosotros nos interesa, no va a haber nadie más”, explicó Luz Elena Montalvo, quien busca a su hijo desaparecido.