Madres buscadoras hallan fosas clandestinas en 8 predios de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco

Madres y jóvenes buscadoras de Sonora y Jalisco realizaron trabajos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que dio como resultado el hallazgo de fosas clandestinas en 8 predios y casas abandonadas.

N+ te recomienda: Madres buscadoras de Jalisco realizan revisión en Tlajomulco

Con ayuda de palas, picos, marros y varillas, pero también con la esperanza de encontrar a sus seres queridos recorrieron el fraccionamiento Chulavista, en busca de restos humanos.

“De alguna manera tenemos la posibilidad de que alguien regrese a casa, entonces si yo puedo contribuir si no es mi hijo, pero puedo contribuir a que alguien me regresé a su casa a lo mejor otros van a contribuir a que me regresé”, explicó Claudia Andrade, busca a su hijo Néstor.