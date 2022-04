Madre de Hugo Carbajal da 24 horas a FGJEM para ver resultados

Maureen Amaro, madre de Hugo Carbajal, el joven de 15 años asesinado al asistir a una fiesta clandestina en un salón conocido como “Jardín Imperio”, ubicado en Jilotzingo, Estado de México, anunció hoy, 6 de abril de 2022, que darán 24 horas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para presentar avances del caso.

N+ te recomienda: AMLO: Está identificado el presunto asesino de Hugo Carbajal

La madre del joven asesinado informó que tomarán una decisión sobre lo que van a hacer en las próximas horas.

“Energía, como ven no he llorado a mi hijo, todos saben que dormí aquí en el piso, pero hoy voy a volver a dormir si es necesario, energías me sobran, lo podemos dilatar todo el tiempo que queramos”, dijo.