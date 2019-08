Madre denuncia que violaron a su hija, que fue el vecino y teme represalias

Nunca se insistirá demasiado en el tema de la violencia que viven las mujeres. Violencia en sus hogares, de sus conocidos, en la calle, de autoridades.

Una madre de familia denunció que el miércoles de la semana pasada, un vecino agredió sexualmente a su hija, menor de edad.

Ahora teme represalias porque, asegura, el agresor es familiar de líderes de ambulantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La desnudó, la violó y después la quería ahorcar. Agarró un cuchillo e intentó, se lo ponía aquí y la amenazó que no dijera nada, porque si decía algo, nos iba a matar a mí o a mi hijo”, narró Diana Lozada, mamá de la víctima de agresión sexual.

Cerca de la una y media de la tarde del pasado 14 de agosto, Maydeline de 12 años de edad, fue agredida sexualmente

El presunto responsable fue su vecino, Fernando Ontiveros Carrillo, de unos 23 años.

Según la madre de la víctima, el hombre además intentó asesinar a la menor.

Ellas y el hombre viven en el edificio de la calle Emiliano Zapata 55, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Él la dejó amarrada de manos y de pies. Hablé al 911, le hablé a mi familia. Ella no me quería decir quién la había violado y ya después le hablé a la Policía, le hablé a mi mamá y cuando ellos subieron y le preguntaron, ella les dijo que había sido el vecino de enfrente”, dijo Diana Lozada.

Aunque la menor denunció la agresión ante la familia de Fernando, aseguraron que la niña mentía.

Nos conocemos desde toda la vida. Ella les dijo que sí, y ellos decían que no, que él era súper tranquilo. Su familia me dijo que yo tenía la culpa, que por qué la dejé sola, que yo dónde estaba en ese momento. Me amedrantaron, me gritaron”, dijo Diana Lozada, madre de la víctima.

Maydeline permanece en el Hospital Pediátrico Peralvillo. Su madre acudió a la Procuraduría capitalina para que se abriera una carpeta de investigación el sábado, la menor rindió su declaración.

También se efectuaron pruebas periciales, sin embargo, hasta ahora no se ha girado orden de aprehensión contra Ontiveros, quien desde el 14 de agosto no regresó a su domicilio y eliminó sus perfiles en redes sociales.

No sé por qué todavía no lo buscan, por qué todavía no han hecho nada. Me dicen que tengo que esperar el proceso”, comentó Diana Lozada, madre de la víctima de agresión sexual.

Mariana Gil, abogada de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, comentó

Es muy preocupante que la Fiscalía no haya iniciado la investigación, además por la violación, por una tentativa de feminicidio. Es un proceso revictimizador, es un proceso no especializado. Normalmente hacen preguntas como muy que incriminan a la víctima: ¿por qué no le dijiste a tu mamá?, ¿por qué no lloraste?, que en muchas ocasiones hacen que las víctimas de este tipo de delitos pues no asista”.

Ante la inacción de las autoridades, el viernes Diana denunció la agresión en Facebook.

Su publicación fue retomada por la página Los Machos más buscados en México y actualmente más de 20 mil personas la han compartido.

Porque no confío en las autoridades, yo no quiero que se quede impune, porque mi hija era una niña, porque mi hija está destrozada, yo estoy destrozada”, comentó Diana Lozada.

Al ser Fernando Ontiveros familiar de líderes del comercio ambulante en el centro, Diana teme represalias en su contra.

Le dijo a mi hija que a él no le importaban cinco años de cárcel por violación, que él iba a salir y que nos iba a matar 00:17:59 me da miedo ir a mi casa”, recordó Diana Lozada, madre de víctima de agresión sexual.

