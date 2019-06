Madre de Norberto Ronquillo: ‘Quiero más que justicia, que esto no vuelva a pasar’

Los restos de Norberto Ronquillo, secuestrado hace una semana y cuyo cuerpo apareció en las primeras horas de ayer, serán trasladados a Chihuahua.

Las autoridades aseguran tener dos buenas líneas de investigación.

Los dos policías del sector hospitales, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fueron los primeros en localizar el vehículo de Norberto Ronquillo, tras su secuestro, el pasado 04 de junio, se presentaron ante el Ministerio Público en calidad de testigos.

Para detallar la hora de la localización del vehículo del estudiante de la Universidad del Pedregal, y por qué permitieron que un familiar de Norberto se llevara el vehículo, en lugar de preservar la cadena de custodia.

En el video se observa el momento en que los policías custodiaban el auto blanco que manejaba Norberto que fue dejado con las luces intermitentes a mitad de la calle. Las llaves fueron lanzadas hacia la banqueta.

Los indicios que tiene la Procuraduría capitalina indican que, al joven de 22 años de edad, le cerraron el paso muy cerca de su casa, en la calle de Arenal, justo después de que bajó la velocidad al pasar un tope.

Aparentemente se resistió a los secuestradores.

En un recorrido por donde circuló Norberto, desde la Universidad del Pedregal, en la calle Transmisiones en la colonia Arboledas del Sur hasta el lugar del plagio, se contabilizaron al menos ocho cámaras del C2 y dos privadas que deberá analizar la Procuraduría capitalina.

“En este tema que ahora nos tiene a todos tan preocupados, nosotros seguimos investigando, tenemos dos líneas muy fuertes de investigación que yo espero que nos den resultados en su momento al equipo de trabajo, están en el análisis, están en campo, están en la investigación”, comentó Ernestina Godoy, procuradora de Justicia de la CDMX.

Norelia Hernández, madre del joven, ofreció una conferencia donde agradeció a la sociedad su solidaridad y pidió unidad para que no se repitan casos como el de su hijo, cuyas cenizas serán trasladadas a Meoqui, Chihuahua, de donde es la familia.

“No podemos dejarle al gobierno todo, también como ciudad, como ciudadanos, como padres cada quien de nuestra parte tenemos que hacer lo propio. Ayer fui a expresar con la jefa de Gobierno, con la Procuradora, fui a alzar la voz por todas las Norelia’s, por todos los Norberto’s, lo que pasó ayer y lo que pasó atrás que, si hubo gobiernos que no han hecho nada que si el otro gobierno tampoco, eso ya no importa”, apuntó la madre de Norberto.

Norelia también hizo este llamado:

“Como les dije en un principio yo la verdad quiero más que justicia, que esto no vuelva a pasar, yo no quiero ver otra madre como Norelia, yo no quiero que nadie, nadie en el mundo vuelva pasar este sufrimiento”.

