Madre de Mario, feminicida de Fátima, busca custodia de sus nietos

Los tres hijos de Giovana y Mario ‘N’, encarcelados por el secuestro y feminicidio de la pequeña Fátima, están bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; la madre de Mario pide que se le otorgue la custodia de sus nietos.

Te recomendamos: Hijos de supuestos feminicidas de Fátima llegan a la Estancia Transitoria

Tanto Cristina como los tres menores de 3, 5 y 7 años de edad toman terapia psicológica.

Los primeros dictámenes psicológicos de los hijos de Giovana y Mario establecieron que los tres presentan signos de abandono y perturbación, Cristina sostiene que nunca supo de abusos contra sus nietos.

La madre no ha tenido contacto con la familia de Giovana, señala que la mujer que ha dado entrevistas diciendo que es la madre de la presunta agresora, no lo es.

Sí me gustaría que su mamá de Gladis se acercara a mí para platicar sobre los niños y si no lo hace bueno, yo me voy a hacer cargo, yo realmente no la conozco y yo tengo entendido que a Gladis nadie la ha visitado”, mencionó Cristina.