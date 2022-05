Madre de Debanhi pide no revictimizar a su hija y exige justicia por su muerte

La madre de Debanhi Escobar, Dolores Bazaldúa dio un mensaje en el que pidió no revictimizar a su hija y exigió justicia para esclarecer la muerte de la joven estudiante de derecho.

“Me le han puesto muchos adjetivos a mi hija, ahora, ella no se puede defender. En los audios, en los videos, escuché muchas cosas en las que dicen que ella era la que se drogaba, ella era la que compró el vodka, ella era la de todo, desgraciadamente, ella ya no está para defenderse. Como sociedad, creemos en la justicia, creemos que nos van a defender y espero que así sea. Lo único que quiero y exijo es que se aclare esto, que salga el culpable o los culpables”, dijo la madre de Debanhi.

La señora Dolores Bazaldúa señaló que espera que el caso de su hija siente un precedente en la justicia de nuestro país. Además, compartió su deseo por ayudar a los padres de jóvenes desaparecidos.

Por otra parte, el padre de Debanhi, Mario Escobar, dijo que en las próximas horas podría decidirse si el caso de la muerte de su hija es atraído por la Fiscalía General de la República.

Además, exigió una explicación sobre los minutos que faltan en los videos grabados, tanto de la empresa de transporte como del motel involucrados en el caso.

“Todavía no me dan respuesta, no me justifican varios minutos que son importantes y claves para desmenuzar este rompecabezas. Ya tenemos muchos días pidiéndoles que nos justifiquen los videos, nos justifiquen los minutos faltantes. Para mí es un punto y clave importante que me den esos minutos, precisamente por eso los cité aquí”, concluyó.