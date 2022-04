Madre buscó a su hija Viridiana durante tres años en Colima; la encuentra en una fosa común

Miles de familias buscan a sus hijos en todo el país. En Colima, Blanca Cárdenas buscó a su hija durante tres años, prácticamente todo ese tiempo el cadáver estuvo en una fosa común y nunca le avisaron. En ese estado hay 514 cuerpos sin identificar.

Blanca Cárdenas vive en la ciudad de Colima y ha buscado a su hija Viridiana Tapia Cárdenas desde el día de su desaparición, ella tenía 24 años y dos hijos que ahora tienen 5 y 10 años.

“Emprendo la búsqueda sumergiéndome donde fuera posible con tal de encontrar a mi hija, lugares, montes, calles, colonias, sin ninguna noticia jamás, sin nadie que me pudiera dar la mano”, detalló.

En agosto desde ese mismo año, 3 meses después de su desaparición, Blanca entregó una muestra de ADN a la Fiscalía de Colima.

La búsqueda continuó casi tres años hasta que el pasado viernes 22 de abril, recibió una llamada telefónica de la Fiscalía informándole, que mientras ella buscaba, el cuerpo de su hija estaba en una fosa común.

El cuerpo sin vida de Viridiana había sido localizado 20 días después de su desaparición, pero nunca le informaron.

“Sabiendo que mi hija la habían encontrado a días de su desaparición, me estaban dando la noticia después de cuánto tiempo, que habían encontrado el cuerpo de mi hija cerca del canal de El Chical, Le encontraron el 7 de junio de 2019, no es posible que habiendo un cuerpo y ADN no hicieron la confrontación, jamás, jamás, jamás buscaron, es más nomás agarraron yo creo el cuerpo de mi hija y fueron y lo tiraron donde tienen todos los demás, cuantos cuerpos más hay ahí, ¡ni una más! ¡ni una más!”, detalló Blanca.