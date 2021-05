Madre de Brandon, el niño fallecido en la L12 del Metro, denuncia a funcionarios y exfuncionarios de la CDMX

Marisol Tapia, mamá del niño Brandon Giovanni, quien perdiera la vida en el colapso de la línea 12 del Metro, acudió a la Contraloría de la Ciudad de México para presentar una queja contra funcionarios y ex funcionarios del gobierno capitalino.

Además, solicitó que la actual directora del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía, se separe de su cargo para no entorpecer las investigaciones.

“Es el principio de todo un proceso que se viene. Aquí se está pidiendo la suspensión de la directora del Metro para no entorpecer ningún proceso que vamos a llevar a cabo. Hasta el día de hoy el gobierno se ha encargado de borrar evidencias. Se va a llegar hasta las últimas consecuencias. La muerte de mi hijo no va a quedar impune”, dijo Marisol Tapia.

Al lugar también acudió el señor Emilio, quien dijo que viajaba en el Metro al momento del colapso y, dijo que no recibió ningún tipo de atención médica.

“Lo de la columna, golpes hasta ahorita no he recibido la atención de nadie, me la han negado”, dijo Emilio Bonilla, víctima del accidente del Metro.