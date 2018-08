Madonna prepara fastuosa fiesta por su cumpleaños 60

La reina del pop, Madonna, celebra mañana jueves su 60 cumpleaños por todo lo alto en la ciudad de Marrakech, desde donde ya ha publicado algunas imágenes en su cuenta de Instagram.

La elección de Marrakech, aunque no la hizo pública, era un secreto a voces y la cantante disipó todas las dudas con la publicación de un video grabado anoche “caminando por el Laberinto de la Medina” de la ciudad marroquí mientras se escucha la llamada a la oración desde una mezquita cercana.

Previamente, había publicado el lunes otra imagen suya ataviada con una variedad de joyas típicas bereberes en la cabeza y el cuello, unidas de forma un tanto estrambótica con un gorro fez rojo en la cabeza.

El cumpleaños de Madonna promete ser el acontecimiento más glamoroso de la ciudad ocre en el momento de mayor calor de todo el verano.

La prensa marroquí ha adelantado los nombres de algunos “riads” (casas tradicionales con patio interior) o lujosos palacios donde podría tener lugar la fiesta, a la que se espera que asistan cantantes, actores y otras celebridades próximas a la ya sexagenaria.

Madonna celebrará su cumpleaños con la promesa de sacar un nuevo material discográfico a finales de 2018.

A Madonna le emociona tanto la idea de cumplir años, que desde el pasado 12 de agosto viene festejando a través de las redes sociales.

Este 16 de agosto, la llamada “Reina del pop cumplirá seis décadas de vida, por lo que muchos de sus fans en el mundo la han estado felicitando a través de diversos medios.

El pasado 12 de agosto, Madonna subió una imagen en la que luce un atuendo sensual de color negro. La acompañó del mensaje: “C O U N T D W N …………..Getting Ready For My Spankings!”, con lo que quiso decir que se prepara para las nalgadas que recibirá.

Madonna ha publicado fotografías referentes a su próximo cumpleaños. (Instagram madonna)

Con una rebanada de pastel en su mano derecha y un pedazo de éste en su boca, el 13 de agosto la intérprete de “Like a virgin anotó: “3 more Days……….. Let us all Eat C A K E!! (Tres días más y comeremos pastel).

“Today I am wearing C A K E on my head! ! 2 More days” (¡Hoy llevo un PASTEL en mi cabeza! 2 días más), escribió acompañando a la más reciente imagen en la que se le ve con un peinado de trenzas. Cabe recordar que en su cumpleaños 59, la artista compartió una fotografía al lado de sus seis hijos.

Madonna publicó imagen con un pedazo de pastel. (Instagram madonna)

UNA DE LAS FIGURAS MÁS INFLUYENTES DE LA MÚSICA

Madonna Louise Veronica Ciccone, nombre completo de la cantante considerada una de las figuras más influyentes en la música contemporánea, nació el 16 de agosto de 1958 en Rochester, Michigan.

Su padre, un ingeniero italiano de nombre Silvio Antony Ciccone, y su madre, la ama de casa franco canadiense Madonna Louise Fortin, concibieron a cinco hijos. La cantante quedó huérfana de madre a los cinco años, ya que su progenitora murió a los 30 años por cáncer de mama.

Su padre se volvió a casar tres años después con la nana de sus hijos, Joan Gustafson, con quien procreó otros dos hijos, lo que causó un gran resentimiento en la que más tarde se convertiría en la estrella del pop.

El día que ella se enteró de la boda juró que no volvería a pisar la tumba de su madre y así lo hizo, hasta que tenía 31 años, pues rompió su promesa durante su gira “The blonde ambition tour” en 1990.

Madonna consiguió una beca para realizar estudios de danza en la Universidad de Michigan. Luego se trasladó a Nueva York, donde se preparó y bailó con Alvin Ailey y Pearl Lang, además de actuar en algunas películas eróticas.

Sean Penn y Madonna en 1986. (AP, archivo)

Trabajó en el modelaje de fotografías y con un amigo creó poco después el grupo The Breakfast Club, en el que tocó la guitarra y la batería. Pasó por varias bandas y cambió continuamente de representante.

En 1982 lanzó su primer sencillo “Everybody, con el que inició su camino a la fama.

Entró al mundo del cine en 1985, con una breve aparición como cantante de un club en la película “Vision quest, y más tarde estelarizó “Desesperadamente buscando a Susan. Trabajó en Broadway en una obra de teatro titulada “Speed the plow, con notable éxito.

Junto a Sean Penn, con quien se casó el 16 de agosto de 1985 y se divorció en enero de 1989, protagonizó la cinta “Shangai surprise (1986), que resultó un fracaso. Un año después editó “Who’s that girl y después “You can dance. Inició una nueva gira que fue bien recibida por el público.

Sting le presentó en 2000 al director de cine Guy Ritchie, con quien se casó en diciembre de ese año y es padre de su segundo hijo, Rocco Ritchie, nacido el 11 de agosto de ese año. La pareja se separó en 2008.

Con información de EFE y Notimex

