Macrosimulacro en CDMX reaviva recuerdos a afectados de otros sismos

El primer Macrosimulacro del año, en la CDMX, reaviva los recuerdos no gratos a quienes han sido testigos de los sufrimientos provocados por otros sismos de años anteriores.

A las 11 en punto, se activó la alarma sísmica ubicada en la esquina de la calle Ámsterdam, en la colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, comenzaba el macro simulacro nacional.

Lupita veía la televisión cuando el sonido la llevó a tomar su monedero, bastón, teléfono celular y evacuar su casa, ubicada en Ámsterdam 62 para resguardarse en el camellón de enfrente.

Lo hizo a paso lento, pues hace apenas 2 meses fue operada de la rodilla izquierda.

Lupita, de 70 años de edad, ha vivido siempre en una casa de dos niveles, la compró su madre en 1935 y ahí ha vivido decenas de sismos, los más significativos, el de 1985 y el de septiembre de 2017.

La casa está construida en 1922. Se movía muy duro y la preocupación de los demás, mis hijos ayudaron a sacar en Laredo y Ámsterdam, a una cuadra, a los afectados y nos mandaron al parque a dormir en el redondel. Tres meses toda la cuadra estuvo cerrada, fue muy duro. Al principio no teníamos baño, luego lo pusieron. La gente acudió a darnos de comer la primera noche ni siquiera dormí”, narró Guadalupe Bárcena, vecina colonia Hipódromo Condesa.

En 2017, el edificio vecino a su casa, ubicado en Ámsterdam 25 se derrumbó, una persona perdió la vida.

Cayó en el jardín, ahí en la parte de atrás cayó v/ salimos al frente, no percibí. Con el miedo y la preocupación, si veía como se hacían los árboles, pero así de ver que estaba cayendo acá no, después me di cuenta”, explicó tu padre.