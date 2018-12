Macri respalda a actriz de ‘Patito Feo’ que denunció violación

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, respaldó este miércoles a la actriz, Thelma Fardinde, de ‘Patito Feo’, que denunció haber sido violada por el histrión Juan Darthés en Nicaragua.

“Por respeto a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés resolvimos levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte (…) El compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres”, dijo Mauricio Macri en su cuenta de Twitter.

Macri anuncia retirar spot de acusado de violación (Twitter: @mauriciomacri)

Thelma Fardín, actriz de la popular serie adolescente “Patito Feo“, relató ayer cómo en 2009 cuando tenía 16 años, su compañero de elenco Juan Darthés, de 54, supuestamente la violó y hoy Argentina la apoyó en redes bajo la etiqueta #Mirácómonosponemos.

La actriz reveló ayer en una conferencia de prensa, acompañada por compañeras del colectivo Actrices Argentinas, que presentó una denuncia contra el también actor Darthés en Nicaragua, donde se encontraban de gira en el momento en el que los hechos supuestamente sucedieron.

Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no”, afirmó Fardín.