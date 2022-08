Mack Rutherford, piloto más joven en dar la vuelta al mundo, hace escala en México

La tarde de este miércoles aterrizó en el aeropuerto de Puerto Vallarta, Jalisco, el piloto belga Mark Rutherford, quien a sus 17 años, busca convertirse en el piloto más joven en dar la vuelta al mundo en solitario. Previamente estuvo en Los Cabos, Baja California Sur.

N+ te recomienda Pilotos del Colegio del Aire se gradúan con ejercicios militares

La aventura inició en Sofía, Bulgaria el 23 de marzo de este 2022.

Enfundado en su traje de piloto aviador, Mack Rutherford, ahora conocido como Mack Solo, belga-británico, entonces de 16 años de edad, subió a un monoplaza de una sola hélice de un avión ultralight tipo Shark, construido en Eslovaquia para realizar una gran hazaña y de paso, romper el récord Guinness de dar la vuelta al mundo en solitario a bordo de su avión, en tan solo 5 meses.

El año pasado su hermana Zara de 19 años ya había realizado la vuelta al mundo con otra ruta en 150 días.

“Mi hermana fue la primera que realizó este viaje en enero y fue ella quien me dio la idea y en cierta forma ella fue la que me inspiró a hacer este viaje”, dijo Rutherford.

El récord actual aún lo tiene Travis Ludlow del Reino Unido quien realizó el periplo en un Cessna 172 R modelo 2001, en julio de 2021 con 18 años de edad, por lo que, si logra su cometido, Mack lo hará habiendo cumplido 17 años.

Desde su salida hace 4 meses y medio ha aterrizado en países como Italia, Grecia, Egipto, Sudán, Kenia, India, Japón y otros más, para llegar a San José del Cabo, México.

Mark habló de las dificultades que tuvo en esta primera parte de su viaje.

“Fue cruzando el Pacífico hacia Estados Unidos, fue muy difícil porque no podía sobrevolar Rusia y en Japón tampoco me permitían atravesarlo, pero tuve la suerte que al final dijeron sí, aun así, volar desde Japón hasta una isla de Estados Unidos fue un trayecto largo de 10 horas hasta la más cercana isla americana. Básicamente he volado toda mi vida, pero cuando realmente empecé a volar mucho fue desde los once años con mis padres, pero a los 15 me convertí en el piloto más joven del mundo”, refirió Rutherford.