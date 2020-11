M-30, fentanilo mortal que se apodera de Tijuana

En Tijuana se ha detectado que actualmente la heroína se consume en una nueva modalidad, una pastilla conocida como M-30 y que puede llegar a ser mortal.

El fentanilo, un opioide sintético considerado 50 veces más potente que la heroína, causa mas de 31 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos al año, pero cada vez se consume más en México. Bastó un año para que en Tijuana su consumo sea similar al del cristal.

“Cometí la estúpida idea de probar fentanilo antes de dejar la heroína. Durante este año, cada mes he estado recayendo”, expuso César Piña, consumidor de fentanilo.

“Me llegaron a decir que había salido esto nuevo, esto, fentanyl, que era más potente que la heroína. Llegó un punto en que no me podía parar ni siquiera de la cama, o sea, me tenía que inyectar”, comentó Nicole Ruiz, consumidora de fentanilo en Tijuana, Baja California.

Hace un año, el fentanilo atrapó a César y Nicole, cuando en los puntos de venta en Tijuana se les ofreció en polvo. Nicole, de 22 años, reconoce que la droga la arrojó a vivir en las calles. César, estudiante de medicina de 26 años de edad, compraba una dosis hasta en 25 pesos. Cuenta que ya ha tenido dos sobredosis.

En esta ciudad fronteriza, la organización Prevencasa registra hasta seis sobredosis al día entre consumidores de este opioide sintético.

“Está en todas partes y he visto a gente de todo tipo de estrato social consiguiendo”, apuntó César Piña, consumidor de fentanilo en Tijuana.

“A principios de año, fue en bares, con jóvenes, algunos de ellos, lamentablemente murieron de sobredosis, porque en una dosis se pudo haber concentrado una cantidad muy grande de fentanilo”, destacó Hiram Sánchez, fiscal Central en Baja California.

La nueva presentación del fentanilo en Tijuana es la pastilla M-30. De costar cinco dólares en bares o fiestas, ahora se vende en los puntos a 100 pesos por cuatro. Tan solo ocho M-30 quebraron el cuerpo de Christian, de 21 años de edad.

“Te venden la bolsita con cuatro pastillas y no te venden menos. Me las tomo, lo cual ocasionó que comenzara con una sudoración extrema y un vómito que no podía pararlo con nada”, comentó Christian, consumidor de fentanilo.

“Un problema de salud pública alarmante, que necesita una atención inmediata”, expuso Lilia Pacheco, de Prevensa, A.C., en Tijuana.

El fentanilo circula en el centro, norte y este de la ciudad. Llega por ruta terrestre y servicio de paquetería como si fuera medicamento. Aunque del este de China se transporta a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas para su distribución, la autoridad detecta que también arriba al puerto de Ensenada. Incluso, dice, podría ya producirse en Baja California.

“El fentanilo se puede producir en cualquier lugar. Ahora están hablando de producción y de consumo, que es lo más alarmante”, expuso Viridiana Flores, Instituto Contra las Adicciones Baja California.

La venta del fentanilo arreció la sangrienta disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que se alió con el de los Arellano Félix. El saldo, seis homicidios diarios.

China White, la combinación que anestesia al cuerpo

En Tijuana, la M-30 se puede tomar, inyectar, fumar e inhalar. Para enganchar a los consumidores, los grupos mezclan fentanilo con cristal o heroína sintética, conocida como China White.

“Porque produce un efecto de anestesia en el cuerpo, por lo tanto muy adictivo. Es bastante fácil conseguirla, no respeta posición social, no respeta nada”, señaló Édgar Peralta, consumidor de fentanilo.

“Una droga tan adictiva que te destruye completamente”, dijo Nicole Ruiz, consumidora de fentanilo en Tijuana.

Con información de Guillermo Rivera y Fernando Guillén.

