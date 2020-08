Las imputaciones que me hace Emilio Lozoya son falsas: Luis Videgaray

Luis Videgaray recurrió a sus cuentas de redes sociales para compartir su postura después de que su nombre fuera mencionado por Emilio Lozoya en la denuncia que realizó ante la Fiscalía General de la República.

Por medio de un comunicado, Videgaray Caso aseguró que las imputaciones realizadas en su contra son falsas y absurdas.

“Las múltiples imputaciones que me hace Emilio Lozoya son falsas. Además, son absurdas, inconsistentes y temerarias. Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos”, se lee en un fragmento de su comunicado.

A continuación el ex secretario de Relaciones Exteriores señaló que no le sorprende que el ex director de Petróleos Mexicanos intente culpar a otros personajes políticos de sus malos manejos la paraestatal.

“No sorprende que Lozoya intente ahora culpar a otros para salvarse. Es una actitud que corresponde con su personalidad. Tampoco sorprende que intente culparme precisamente a mí de sus actos indebidos: desde aquellos años es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la reforma energética, y de su conducta como servidor público”, continúa su misiva firmada en Cambridge, Massachusetts.

Al igual que otros de los involucrados en la denuncia, Videgaray señaló que defenderá su honorabilidad ante las autoridades pertinentes.

“Estoy listo siempre para atender el llamado de la autoridad competente, y contribuir así al esclarecimiento de la verdad. Como es del conocimiento público, he decidido estar lejos de cualquier proceso político y de decisión de política pública, y por ello hasta ahora me he reservado mis opiniones en torno a este y a todos os temas de coyuntura nacional. Sin embargo, no voy a permitir que por una venganza polìtica se me difame, y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes”, concluyó.

La denuncia, que también involucró a Carlos Salinas de Gortari, Ebrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Ricardo Anaya, entre otros, fue dada a conocer la noche del 19 de agosto.

