Luis Videgaray impugnará resolución de la SFP que lo inhabilita por 10 años

Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, dio a conocer que impugnará la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que lo inhabilita por 10 años para ocupar un cargo público.

“Es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. En mi caso lo haré impugnado la resolución por la vía institucional”, destacó Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda a través de un comunicado.

En el texto, el exfuncionario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, explicó que el pasado 11 de mayo de 2021 fue notificado por la Secretaría de la Función Pública que había sido inhabilitado temporalmente para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público por diez años.

“La Secretaría de la Función Pública me considera administrativamente responsable de omitir manifestar cuentas bancarias en mis declaraciones patrimoniales de 2015 a 2017”, al respecto informo lo siguiente:

Informo sobre el comunicado emitido por la Secretaría de la Función Pública el día de hoy respecto a mi persona. pic.twitter.com/kFw5ctk9IG — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) June 8, 2021

Uno. Las cuentas bancarias a las que refiere la SFP son en realidad tarjetas de crédito, que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración.

Dos. Las tarjetas de crédito de las que soy titular sí fueron referidas en las declaraciones patrimoniales, no fueron incluidas en el apartado de pasivos pues no tenían saldo deudor, pero sí son mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones. Las declaraciones son veraces, no se ocultaron pasivos y evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial a la SFP, las tarjetas de crédito sí se mencionan en la propia declaración en otro apartado.

Tres. Finalmente, es importante destacar que, en el oficio mediante el cual fui notificado de la resolución, la propia SFP expresamente reconoce que yo no obtuve ningún beneficio o lucro derivado de la supuesta falta de veracidad en las declaraciones t que no se generó ningún daño o perjuicio económico”, aseguró Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda.

Con información de Noticieros Televisa

HVI