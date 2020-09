Familia y amigos recuerdan a Luis Rey Calderón Leal, médico que murió combatiendo al COVID

La familia y compañeros recuerdan al médico naval Luis Rey Calderón Leal, único integrante del personal de Salud que durante la ceremonia del 16 de septiembre recibió la condecoración Miguel Hidalgo postmortem, la más alta presea otorgada por el Estado Mexicano para reconocer actos heroicos del personal de Salud, especialmente durante la pandemia.

“Hablaron muy bonito de él, como dicen: honor a quien honor merece. Cuando me la estaban entregando yo le decía: esto va para ti y yo sé que allá arriba estás festejando. Fue sentirme mucho muy orgullosa de él todavía más”, dijo Zaira, viuda del doctor Luis Rey Calderón.

El médico Luis Rey Calderón, de 40 años de edad, vivía en el puerto de Veracruz y falleció combatiendo al COVID.

Tenía planes de seguir estudiando y de viajar por primera vez en avión con su esposa Zaira y sus 2 hijos: Emanuel de 7 años, y la pequeña Ely de 5.

“Quiero ganarme una medalla porque quiero ser como mi papá y cuando sea grande voy a ser doctor”, refirió Emanuel, hijo de Luis Rey Calderón.

“Yo amo mucho a mi papi, él siempre me cuidaba. Mi papá me apagaba la luz cuando nos queríamos dormir y siempre él me amaba mucho”, narró Ely.