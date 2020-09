Luis Montes, jugador de León, renuncia a la Selección Mexicana

El mediocampista mexicano Luis Montes pidió no volver a ser convocado a la selección de fútbol debido a que se siente desilusionado por la poca actividad que tiene cuando es llamado por el director técnico argentino Gerardo “Tata” Martino.

El jugador de 34 años informó su decisión un día después de que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) publicó la convocatoria de 26 jugadores que trabajarán en un microciclo del 19 al 23 de septiembre como parte de la preparación para un partido amistoso ante Costa Rica.

“Yo tomé la decisión de no ir a la selección, en la última convocatoria que recibí hablé con él (Martino) terminando y le dije que mi intención era no ir más, que me vine desilusionado y desmotivado”, dijo Montes en un video publicado por su club León.

“Uno va con la ilusión a la selección de poder hacer las cosas bien, a veces llamaban a 26 o 27 jugadores y yo no entraba dentro de los 22 (elegibles para los partidos), entonces me puse a pensar que no tenía nada qué hacer ahí”, agregó.