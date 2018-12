Luis Miguel Barbosa: Estoy tranquilo y no voy a desestabilizar a Puebla

Luis Miguel Barbosa, excandidato de Morena para la Gubernatura de Puebla, dijo en ‘Despierta con Loret’ que está tranquilo después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) confirmó la legalidad de la elección del pasado 1 de julio y dio el triunfo a la panista Martha Erika Alonso; detalló que él no va a desestabilizar a la entidad

Entrevistado por Carlos Loret de Mola, el excandidato de Morena señaló que se resolvió la última instancia y que ya se decidió quien gobernará el Estado de Puebla.

Para nosotros ya se resolvió la última instancia, ya que existe una resolución que resolvió la elección de Puebla; hay una gobernadora que entrará en funciones a partir del próximo sábado”, dijo.

Luis Miguel Barbosa destacó que la decisión fue un asunto muy complicado y que seguirán saliendo muchas cosas durante estos días, “el tema de las elecciones no se ha terminado porque el Tribunal (Electoral) tiene un enorme cuestionamiento”.

Comentó que se siente tranquilo y detalló que él no será quien desestabilice a la gente. Además, agregó que estará del lado de la gente y de organizaciones sociales para mantener el ánimo y defender los derechos humanos.

Impediremos atropellos como los que se vieron en la época de Rafael Moreno Valle y vamos a actuar con cuidado y seguirán saliendo muchas cosas de estas elecciones”.

Barbosa señaló que la decisión que tomó el Tribunal Electoral fue muy cuestionada.

La impugnación de la elección era muy sólida, hubo miles de pruebas de irregularidades y estuvieron a la vista de todos”.

Al ser cuestionado sobre alguna invitación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para incorporarse al Gobierno federal, Miguel Barbosa agregó que ha estado concentrado estos meses en el tema de la impugnación, “pero no he tenido una charla de esta naturaleza con el presidente y no descarto nada”, puntualizó.

El pasado 8 de diciembre se confirmó la validez de la elección para la Gubernatura en Puebla y la entrega de la constancia de mayoría a favor de Martha Erika Alonso Hidalgo, quien rendirá protesta como gobernadora de Puebla el próximo 14 de diciembre.

Su argumento central era que no existieron condiciones de seguridad y debido resguardo de los paquetes electorales que contenían los votos y las actas de la elección para gobernador y que permanecieron en una bodega del instituto electoral de Puebla durante 53 días, de los cuales sólo se tenía videograbación completa de 12 días de correcta custodia.

Hubo paquetes que se abrieron sin que estuvieran presentes los representantes de los partidos y sin la debida vigilancia, señaló el magistrado Vargas entre las principales irregularidades.

Pero la mayoría de los magistrados consideraron que las irregularidades no fueron debidamente probadas y tampoco fueron determinantes para afectar el resultado de la elección en favor de Martha Erika Alonso.

Con información de Despierta con Loret

LSH