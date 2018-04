Luis Madrazo Lajous expone propuesta económica de Meade en ‘Estrictamente Personal’

Luis Madrazo Lajous, vocero económico de la campaña de José Antonio Meade, aseguró en ‘Estrictamente Personal’ con Raymundo Riva Palacio, que la visión económica del candidato presidencial de la coalición ‘Todos por México’ representa un contraste enorme al de sus rivales y una visión para cambiar al país.

Aseguró que el contraste de Meade radica en que sabe hacer diagnósticos sobre lo que funciona y lo que no funciona, a partir de eso construye una respuesta, construye consensos y pasa a la implementación. Sobre los rivales, Madrazo Lajous dijo que son “pura retórica, dicen que todo está mal, no tienen capacidad de formular una buena propuesta, si no ven las cosas que sí están bien, podemos ponerlas en riesgo”.

El vocero económico de Meade dijo que la visión del candidato se basa en las necesidades de cada persona y hace siete compromisos con México; primero, poner a la mujer como prioridad, porque tendría un impacto en la economía para todos.

Sobre el artículo que José Antonio Meade publicó este lunes en ‘El Financiero’, titulado “Mi modelo económico eres tú”, Madrazo Lajous dijo que habla de lo que es la economía para el candidato y cómo entiende la economía, con respeto a las preferencias de cada persona, así construye su modelo.

Rafael Cardona señaló que en la propuesta de Meade se destaca que se compromete a respetar la ley en México, a lo que Madrazo Lajous respondió que debe haber un Estado de Derecho donde se respeta la voluntad de la persona en una economía abierta, y eso se extiende al libre mercado en el país y con el libre comercio.

Por eso, dijo, Meade está a favor de las instituciones, en contraste con López Obrador, a quien “no le importan las leyes, no le importan las instituciones”.

Raymundo Riva Palacio intervino y dijo que no queda claro la profundidad de lo que plantea Meade como modelo económico en el artículo de ‘El Financiero’, “¿yo?, ¿entonces yo voy a decidir qué es lo que quiero?, ¿eso es lo que está diciendo?, ¿yo digo qué quiero? Y si él llega a la Presidencia, ¿él va a cumplir lo que quiero?”

“Ceo que estás llegando al punto exacto”, dijo Madrazo Lajous. “Efectivamente, esa es la concepción, respetar al individuo y a sus necesidades. Lo primero, que es distinto, es tomarse en serio estas cosas, y que todos los candidatos dicen y luego se contradicen en sus propuestas y en sus detalles, José Antonio tiene una concepción clara y por lo tanto puede ser congruente en toda la lista (…) eso es fácil cuando tienes congruencia”.

El vocero económico de Meade afirmó que actualmente nos quedamos cortos en tomar en serio el Estado de Derecho y en tomar en serio a la persona y lo que propone Meade se resume en el programa ‘Avanzar Contigo’, pero señaló que se entiende mejor con el ejemplo de la presentación del programa en Culiacán, en donde tres ciudadanos dijeron lo que es más importante para ellos.

Dos mujeres y un joven expresaron sus necesidades, que no necesariamente entenderías en un registro demográfico, y por eso, señaló Madrazo Lajous, “Avanzar Contigo es salir a las calles y después tener también una página de internet y escuchar lo que la gente quiere”.

El asesor de Meade señaló que una vez que se hacen los programas públicos, “tendemos a darle a la gente lo que tenemos, en lugar de preguntarle sus necesidades”.

La verdad es que nunca habíamos tenido un candidato a la Presidencia tan preparado para ser presidente: secretario de Hacienda, secretario de Desarrollo Social, canciller, secretario de Energía, tiene una visión muy amplia del país. Se traduce en los siguientes compromisos: habla de la importancia de las mujeres, no sólo para ellas, sino para toda la economía”. Habla de la educación de excelencia para los niños, un enorme contraste con López Obrador, que quiere echar atrás la reforma educativa. Tercero: los jóvenes, el inicio de tu vida como adulto determina tu prosperidad”. Madrazo Lajous dijo que es necesario apoyar a los jóvenes para que tengan educación superior, o trabajo, o la oportunidad de empezar un negocio.

El vocero de Meade agregó que el candidato propone hospitales eficientes, que ningún bebé nazca en pobreza extrema, “hay un reconocimiento de que, en los detalles, el gasto público no tiene la eficiencia que debiera tener, no tiene la transparencia que debiera tener”.

Reiteró que ‘Avanzar Contigo’ busca la información para afinar el diagnóstico, el mandato político y la capacidad de darle seguimiento al gasto a nivel individual. “Esto no se podía hacer hace diez años, simplemente por restricciones tecnológicas y también porque ha venido cambiando la concepción del Estado”.

Luis Madrazo Lajous, vocero económico de la campaña de José Antonio Meade, afirmó que la economía está cambiando de una rural, industrial y de servicios a una del conocimiento. “Hay que desarrollar los talentos de cada persona, México está a punto de lograr ese salto, pasaremos a la economía del conocimiento”.

Destacó que ‘Avanzar Contigo’ busca detectar los rezagos y proteger los derechos sociales para todos los mexicanos, “los que ahorita requieren una protección remedial, y todos los que ya no la requieren, saltar a la siguiente generación y desarrollar los talentos de cada persona”.

Rafael Cardona señaló que la propuesta de Meade, de detectar necesidades individuales, tiene una complejidad enorme.

Madrazo Lajous respondió que antes se hacían diagnósticos a niveles estatales y, en el mejor de los casos, a nivel municipal o distrital, “hace diez años no teníamos la tecnología, no teníamos la capacidad de darle seguimiento a nivel individual, eso no quiere decir que nada más haya políticas individuales que no se enlacen entre sí, quiere decir que, para crear esas políticas generales, regionales, estatales, sectoriales, ya se puede tener la información granular, fina, detallada, a nivel individual”.

Rafael Cardona reiteró que las tecnologías ya existían y ni siquiera hemos podido formalizar a los contribuyentes del sector informal, a lo que Madrazo Lajous respondió que llevamos cuatro años de un proceso de formalización nunca antes visto en este país. Afirmó que la propuesta de Meade no sólo tendría un impacto favorable en la formalización, sino que tendría impacto en cómo se brinda salud y educación, “es un Estado verdaderamente moderno”.

Aseguró que la economía ha crecido persistentemente en un contexto donde los pares económicos, especialmente de América Latina, han tenido crecimiento negativo por la caída de los precios del petróleo, “y en ese contexto hemos seguido avanzando, tenemos que construir sobre eso, no echar abajo eso”.

Sobre el artículo “Mi modelo económico eres tú” y la promesa de nueva infraestructura aeroportuaria, Rafael Cardona cuestionó: ¿Dónde? Madrazo Lajous respondió: “Tienes razón, en la propuesta de infraestructura veremos los detalles”.

El vocero de Meade cuestionó si el tema del aeropuerto es hacer lo que necesitan los mexicanos “o se trata de buscar cómo lucrar políticamente dividiendo al país, López Obrador está claramente dividiendo al país”.

Dijo que el aeropuerto se necesita desde hace años y también se sabe que se debe hacer en Texcoco, “López Obrador lo que ve es la oportunidad de dividir, dice ‘esto es sólo para la Ciudad de México, esto es sólo para los que vuelan en avión’, eso no es cierto, esto es para conectar a todo el país, para darle empleo a 400 mil personas, entonces López Obrador busca dividirnos para ganar votos”.

Riva Palacio retomó el artículo de Meade en ‘El Financiero’ y señaló que la mayoría de las personas no entenderán muy bien el mensaje. Cuestionó, sobre la creación de 3 millones de nuevos empleos en esta administración, cuál es la calidad de esos empleos.

Madrazo Lajous dijo que la respuesta es técnica, con un crecimiento del empleo formal y formalización de empleos informales, “las dos cosas son buenas, deberíamos estar orgullosos que las dos cosas están sucediendo. Esos empleos informales, que eran de bajos ingresos, cuando se incorporan a la formalidad, te cambian el promedio”.

Riva Palacio resumió que los bajos salarios tienen que ver con la formalización del empleo informal. “Sin duda”, respondió Madrazo Lajous.

Sobre la pobreza, el vocero de Meade dijo que ha mejorado la forma de medirla y sí guía la forma de hacer política; afirmó que hubo un movimiento claro de reducción de pobreza cuando el candidato de ‘Todos por México’ estuvo en Sedesol.

Reiteró que se puede hacer un mejor gasto de los recursos, hacer un diagnóstico fino, tener resultados y medirlos, y “José Antonio Meade lo ha demostrado en todos los lugares donde ha estado”.

Respecto a la deuda pública y la postura de las calificadoras, Madrazo Lajous dijo que, al salir de la gran crisis mundial del 2012, México decidió hacer un estímulo contracíclico, particularmente en 2013, cuando se desaceleró la economía por el tema de la vivienda.

Había dudas respecto a si México podría aplicar estímulo y luego retirarlo, pero: “lo cumplió al pie de la letra, se bajó el déficit de 2014 a 2018, medio punto cada año y se logró a pesar de un contexto más adverso del que se esperaba”.

Madrazo Lajous dijo que tras la llegada de Meade a Hacienda en 2016, con la presentación de su paquete fiscal, por primera vez en diez años baja la deuda pública en relación al PIB, por primera vez en 9 años tenemos un superávit primario. “Pocas veces en la historia tenemos un candidato a la Presidencia, que en los 18 meses previos a la elección estuvo de responsable en Hacienda y estuvo a prueba por las circunstancias, por los choques externos, y demostró su compromiso con la responsabilidad fiscal”.

El vocero de Meade concluyó que López Obrador quiere el modelo estabilizador “de mediados del siglo pasado, y nos dice con todas las de la ley, vamos para atrás”.

Riva Palacio apuntó que, según las encuestas, López Obrador dice cosas que a la gente le hacen sentido. Madrazo Lajous argumentó que “una tercera parte del país la ha conquistado López Obrador, porque creo que ha exacerbado el encono, ha utilizado lo que son justos reclamos de la gente para vender espejitos y azuzar a la gente con políticas que no le van a beneficiar en nada, pero dos terceras partes de los mexicanos dicen, a mí no me engañas”.

Madrazo Lajous concluyó que se ve una elección muy apretada entre Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, entre dos alternativas: una para ir hacia adelante con Meade y otra hacia para ir hacia atrás con López Obrador.

Con información de Estrictamente Personal

MLV