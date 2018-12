Desclasifican video del asesinato de Luis Donaldo Colosio

La Procuraduría General de la República (PGR) liberó, a petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el video del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de México, perpetrado el 23 de marzo de 1994.

En un principio, la PGR había determinado que las imágenes permanecieran clasificadas hasta 2035. El video es el que se ha replicado en diferentes medios, pero se trata de una versión más larga.

El video fue captado por un agente de la entonces Policía Judicial Federal y en él se observa el momento en el que Luis Donaldo Colosio recibe un balazo en la cabeza, en medio de una multitud en Lomas Taurinas, Tijuana, durante un mitin.

Joel Salas, comisionado del INAI, ha señalado que el video no daba cuenta de las líneas de investigación de la PGR a pesar de que las investigaciones no han concluido, por lo que éstas no se verían afectadas.

Los mexicanos aún esperamos y buscamos respuestas claras sobre la autoría intelectual y material de los asesinatos ya mencionados, pues la percepción de opacidad que ha envuelto las investigaciones puede a su vez generar suspicacia”, dijo el comisionado.

El 7 de octubre pasado, el INAI informó que le pidió a la PGR el videocasete sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, cuando era candidato a la presidencia.

Mediante un comunicado, el INAI pidió a la Fiscalía que diera a conocer el videocasete identificado como BTC-01 titulado con la leyenda “Atentado a Lic. Colosio”, relativo al asesinato del dirigente político.

Cada documento oficial, cada video, cada estadística, cada expresión documental permitirá incluir más voces para ampliar el relato de lo sucedido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, de lo sucedido aquel año de 1994, y andar el camino hacia la memoria y verdad”, afirmó en la nota el comisionado Joel Salas Suárez.

Con información de Noticieros Televisa

AAE