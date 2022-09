Luis Cresencio Sandoval, titular de Sedena, encargado de Guardia Nacional: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, como encargado de la Guardia Nacional. Lo hizo ante indígenas tepehuanos en Santa María de Ocotán, Durango, quienes le solicitaron cuarteles de la Guardia Nacional en las comunidades de San Bernardino Milpillas, Huazamota y Campamento Canoas.

A unos días de que deje su encargo, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, del PAN, respaldó la adscripción de la Guardia Nacional la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Me he manifestado a favor de que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional porque esto garantiza que esta institución pueda perdurar en el futuro, eso garantiza que tengamos mejores instrumentos para poder combatir la inseguridad, se lo digo como gobernador y se lo digo como ciudadano, como duranguense porque lo he vivido… Me voy tranquilo de la responsabilidad que me dieron hace seis años los duranguenses porque puedo ver a la gente de frente, no me lleve nada que no me corresponda”, detalló José Rosas Aispuro, gobernador de Durango.