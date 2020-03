Luis Almagro es reelegido como secretario general de la OEA

El uruguayo Luis Almagro fue reelecto el viernes como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), un organismo que bajo su dirección ha registrado divisiones entre sus miembros, sobre todo en torno a cómo resolver la crisis política y económica que afecta a Venezuela.

Almagro logró una cómoda victoria con 23 votos, mientras la otra candidata al puesto, la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, obtuvo 10.

Cada candidato a secretario general necesitaba obtener al menos 18 votos de un total de 34 miembros activos de la OEA para lograr el puesto. Treinta y tres votaron el viernes porque Dominica no participó.

Frente a sí, Almagro tendrá la dura tarea de intentar unir a un organismo que por años ha sido visto por algunos como más fiel a los intereses de Estados Unidos que a los de la región. El presidente Donald Trump es un ferviente crítico del presidente venezolano Nicolás Maduro, al igual que Almagro.

La elección ocurrió a pesar del llamado de varios países latinoamericanos a postergar la votación debido a la rápida propagación del coronavirus.

Muchos de los presentes, incluido Almagro, llevaban máscaras, guantes o ambos. A los medios de comunicación no se les permitió la entrada y tuvieron que seguir la elección por una transmisión en vivo.

Portavoces de la OEA dijeron que la reunión fue organizada siguiendo estrictamente los parámetros que dictan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, conocidos como CDC en Estados Unidos.

Excanciller de Uruguay bajo el gobierno de José Mujica (2010-2015), Almagro, de 56 años, asumió el puesto en 2015 por un período de cinco años. Se espera que ahora mantenga su puesto hasta 2025.

Después de la votación, el uruguayo expresó su agradecimiento.

“Sigo siendo el secretario general de 34 Estados miembros y esos 34 Estados miembros definitivamente deben sentirse representados con el trabajo que realizamos en defensa de los cuatro pilares de la organización”, expresó.

Durante su época como líder de la OEA, Almagro presentó informes detallados acusando a Maduro y a su gobierno de quebrantar la democracia y violar los derechos humanos.

Su posición hacia Venezuela generó división en la organización, que en junio del 2019 aceptó a Gustavo Tarré, representante de la Asamblea Nacional venezolana encabezada por el líder opositor Juan Guaidó, como representante permanente.

El viernes, algunos de los primeros en reaccionar de manera positiva fueron los miembros de la oposición venezolana, quienes han recibido el respaldo de Almagro en su búsqueda por sacar del poder a Maduro.

“Su compromiso con la democracia ha sido indiscutible”, señaló en su cuenta de Twitter Carlos Vecchio, el representante de Guaidó en Estados Unidos.

Tarré, por su parte, felicitó a Almagro y destacó que ganó las elecciones una persona con un programa “prodemocracia” y “proderechos humanos”.

Sin embargo, varios países, entre ellos México, criticaron la presencia de Tarré en la sala el viernes. La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, cuestionó a Almagro después de la votación diciéndole que “actúa como Estado miembro y no como un facilitador”.

También dijo que la credencial de Tarré “no cumple con los requisitos necesarios” para formar parte del organismo.

“Muy lamentable su reelección señor secretario general”, indicó. “Hoy la OEA no celebra nada, excepto el triunfo de las malas prácticas democráticas y de la confrontación entre los Estados”.

En los últimos días México decidió apoyar la candidatura de Espinosa.

La cómoda elección de Almagro significa “una fuerte reafirmación del hemisferio en apoyo a la democracia”, dijo Eric Farnsworth, vicepresidente de la Americas Society and Council of the Americas, un foro de educación y debate sobre la región.

Farnsworth destacó que Almagro ha sido una figura que polariza por sus fuertes críticas a países como Venezuela o Nicaragua, pero señaló que es normal que eso genere controversia. El uruguayo, dijo Farnsworth, “ha dado voz” a un tema muy importante.

“Venezuela es la peor crisis humanitaria en la historia moderna de Latinoamérica”, indicó. “Por supuesto que entonces la respuesta de la OEA debe ser fuerte. Si no es fuerte, la gente diría ¿no ven ustedes lo que está ocurriendo?”.

Espinosa, quien fue propuesta para el puesto por Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas, aseguró durante su campaña que en la OEA reinan divisiones que no permiten que la organización sea eficaz. Espinosa proponía un proceso de renovación basado en la cohesión y el diálogo.

También aseguró que ya era hora de que una mujer liderara la plataforma de diálogo político del hemisferio occidental tras siete décadas de historia.

El secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, felicitó al secretario General.

“Bajo su liderazgo, que ahora renuevan los Estados miembros, Estados Unidos continuará trabajando con nuestros socios en la OEA para promover y defender la democracia, los derechos humanos, la seguridad y la prosperidad económica para los pueblos de las Américas”, dijo Pompeo en un comunicado.

Almagro fue propuesto por Colombia como candidato a jefe de la OEA.

