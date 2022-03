“Lucha a favor de la igualdad de la mujer existirá hasta que no haya discriminación”: Zaldívar

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, afirmó que la lucha a favor de la igualdad de la mujer existirá hasta que no haya discriminación, desigualdad, violencia y homicidios en contra de las niñas y mujeres de México.

Ante la presencia de 3 de las 4 ministras que integran el pleno de la Suprema Corte y una magistrada del Poder Judicial Federal, el ministro presidente del máximo tribunal del país aseguró que al movimiento feminista se le acusa de ser un movimiento progresivo.

Afirmó que aún hay personas que piensan que es un mandato de un ser supremo, que las mujeres se deben de quedar en su casa a cuidar del hogar y lo niños.

También aseguró que aún hoy en día, hay quienes creen que la biblia estableció que el jefe de la familia y del mundo, deben ser los hombres.

Por eso, dijo, se tiene y se debe de seguir luchando todos los días por la igualdad, la narrativa y la dignidad de la mujer y reeducar a los hombres para que respeten a las mujeres hasta que se normalice esta situación.

La idea es que las mujeres se puedan desarrollar sin miedo a la violencia sexual, sin miedo a la discriminación en el lenguaje, en las miradas, en los tocamientos, a pesar de que siga imperando una cultura machista que discrimina.

“Desgraciadamente sigue imperando una enorme violencia, sigue imperando una cultura machista que discrimina y agrede a la mujer y curiosamente tengo la impresión que precisamente esta reivindicación de los derechos de las mujeres provoca la violencia de los machos que no quieren perder sus privilegios, de quienes no tienen la fortaleza psicológica para poder platicar de tú a tú con una mujer inteligente, quienes no tienen los tamaños para poder competir en cualquier trabajo con una mujer que está ascendiendo por sus méritos y quienes prefieren tenerlas en las casas… me parece patético que todavía hoy, podamos ver fotos de grupos políticos, empresariales que pretenden ser líderes del país en donde no hay una sola mujer en esa foto”, destacó Arturo Zaldívar, ministro presidente SCJN.