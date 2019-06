Emilio Lozoya no se mandaba solo en Pemex, afirma abogado

Emilio Lozoya no se mandaba solo en Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó en Estrictamente Personal, el abogado Javier Coello.

Ya leí El Universal y viene duro, pero con todo respeto, mi cliente como director general de Pemex no se mandaba solo, él tenía por encima, y así lo prevé la ley de Pemex, un Consejo de Administración que era el que autorizaba todas las operaciones de cierta envergadura y el Consejo estaba formado por el secretario de Hacienda, de Energía, la Contraloría y yo no puedo creer que el presidente Peña no era informado de las decisiones que tomaba el Consejo”, dijo.

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/lozoya-pena-nieto-ordenes-pemex-javier-coello-11-junio-2019/