Emilio Lozoya recibió órdenes de Peña Nieto durante su administración en Pemex, afirma abogado

El abogado Javier Coello afirma en entrevista para Despierta con Loret que quien ordenó a Emilio Lozoya cómo hacer las cosas en Petróleos Mexicanos (Pemex) durante su administración, fue el presidente del Ejecutivo en ese entonces, Enrique Peña Nieto.

Carlos Loret de Mola: ¿Quién le ordenó a Emilio Lozoya hacer lo que hizo? Javier Coello: Va a levantar polémica, pero lo voy a decir, ¿quién es el que ordena en este país desde hace muchos años? El que tiene el poder Ejecutivo, el Presidente de la República. El presidente del Ejecutivo es el que ordena, no se mueve una sola hoja sin que lo ordene el presidente. Todo lo que se movió en Pemex, contratos y todo, pasó por el Consejo de Administración de Pemex y las filiales y él (Enrique Peña Nieto) tenía que acordar con el presidente”.

En una carta, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), dio a conocer que no se presentará ante el Juez de Control porque “no existen las condiciones ni garantías legales para hacerlo”.

La instrucción que me da el licenciado Emilio Lozoya. Yo preparé un documento para que la opinión pública se entere de cuál fue su función, tanto cómo recibió Petróleos Mexicanos, qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, quien le ordenó y como entregó a quien lo sustituyó y al actual presidente”, detalló el abogado. https://twitter.com/EmilioLozoyaAus/status/1138287262683131907

El abogado Coello afirmó que Lozoya Austin permanece en México y no es prófugo de la justicia.

Javier Coello insistió en que tienen pruebas que sostienen sus declaraciones y que Santiago Nieto tiene un “odio” por Lozoya.

No me han dado la oportunidad, pero hay pruebas y las vamos a desahogar. Hay un interés manifiesto del señor Santiago Nieto, incluso en su libro ‘Las filas y fobias’, ahí manifiesta abiertamente el odio que le tiene a Emilio Lozoya, pero ya lo probaremos. Vienen una etapa fuerte, lo vamos a defender. Tenemos pruebas de que Emilio Lozoya no incurrió en ilegalidades”, concluyó.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, informó que no acudirá a declarar ante el juez de control que lo requiere, por considerar que no existen las garantías legales para llevarlo a cabo, además de que es víctima de una persecución política y una campaña mediática.

En una carta a la opinión pública, difundida en redes sociales, el exfuncionario federal aseguró que la orden de aprehensión en su contra es irregular e ilegal, además de que las órdenes de cateo en la casa de sus padres se obtuvieron con falsos informes policiales.

Según Lozoya Austin, “ha habido una persecución mediática en mi contra desde el 2017, en donde se me ha acusado, se me ha juzgado y se me ha condenado, violando en mi perjuicio los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Detrás de esta campaña mediática hay intereses de poder los cuales serán develados en su momento”.

Con información de Despierta Con Loret

KAH