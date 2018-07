Los sobrevivientes del Volcán de Fuego en Guatemala

“Es muy difícil para mí, sí. A veces no quisiera ni recordarlo, pero es algo que quedará siempre en mi vida”, narra Carlos Hernández, sobreviviente de la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala.

Llevan las secuelas que dejó la tragedia del Volcán de Fuego, el 3 de junio, entre llagas, ampollas e injertos en el 40 por ciento del cuerpo quemado, don Carlos continúa la lucha por su recuperación, pero no logra borrar esa trágica tarde de su memoria.

Ya no me dio tiempo de salir huyendo, y muchos de los que trataron de salir huyendo no contaron con suerte. Recuerdo que nos atrapó ahí adentro la humazón, yo simplemente me puse detrás de un tonel, pero siempre como me entró por la ventana, yo sentía que estaba ardiéndome solito, pero no era que me estaba ardiendo, sino simplemente el vapor que bajó muy al extremo de temperatura. Lo que hice nada más, me hinqué, le pedí a Dios que si iba a ser el último momento que iba a vivir, o si iba a morir, pues que me perdonara nada más, y creo que él me escuchó porque como a los tres minutos sentí el bajón del vapor….comenzó a bajar”, recuerda Carlos Hernández.