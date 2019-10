‘Los Panchitos’, la banda más temida, festeja 41 años

Se hicieron famosos en los años ochenta y no por buenas razones. Eran “Los Panchitos”, un grupo de jóvenes temidos en las colonias, Observatorio y Tacubaya festejaron los 41 años de su banda.

“Yo ya pagué lo que hice, ahora traigo otra perspectiva de mi vida y a la gente se le respeta”, dijo el “Chivo Crazy”.

Es el “Chivo Crazy”, fundador de la pandilla “Los Panchitos”, que a principios de los años 80 dominaba los barrios de Observatorio, Santa Fe y Tacubaya, al poniente de la Ciudad de México.

Nacieron como un grupo de jóvenes de escasos recursos a finales de los años 70.

Se juntaban en la colonia las palmas. Se identificaban con un tipo de música, principalmente rock pesado. Vestían chamarras de cuero, botas de casquillo y pantalones engrasados. Defendían a puños la identidad de su territorio con un adversario específico.

“Así como dice la gente que se expresa luego mal de los panchitos para nada con la gente nunca nos metimos siempre era con los BUK (Banda Unida Kiss) de la Prepa 4”, narró Manuel, de Los Panchitos.

Los panchitos también cometían asaltos, ahora considerados menores, principalmente a tiendas de barrio. Pero su distintivo fueron los enfrentamientos, incluso contra la policía.

“Empieza un fenómeno de represión sistematizada en el 81 y entonces una manera de frenar esa represión esa violencia fue la unidad de los jóvenes”, recordó El Morgan.

Los Panchitos también contribuyeron a ampliar el lenguaje, con una expresión de uso común.

-¿Esa frase de, dé No hagas Panchos ¿nació aquí en este barrio?

“Efectivamente no quiero decir si el Lego la invento, pero yo creo que sí”, dijo Humberto Morgan, de Los Panchitos.

Este fin de semana, Los Panchitos celebraron 41 años de su fundación. Muchos de ellos, profesionistas, y padres y madres de familia.

“Yo en lo personal a mis hijos los he enseñado así: no importa que yo sea rockera no importa que me guste esa música, pero a mis hijos les digo a la altura”, apuntó Hilda.

Y aunque la vida los ha llevado por caminos distintos de cuando eran jóvenes, los panchitos siguen disfrutando del rock.

Con información de Santos Briz.

LLh