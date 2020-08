Los niños en Beirut sufren trauma tras la potente explosión

Cuando una potente explosión arrasó Beirut la semana pasada, rompió unas puertas de vidrio cerca de donde Abed Itani, de 3 años, jugaba con sus bloques de Lego. Sufrió una herida en la cabeza y cortes en sus pequeños brazos y piernas, y lo llevaron a urgencias, donde estuvo sentado entre otras personas que sangraban.

En los últimos días, Abed no ha vuelto a ser el mismo. Como miles de personas en Líbano, está lidiando con un trauma.

La masiva explosión de cerca de 3 mil toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut causó más de 170 muertos, alrededor de 6 mil heridos y daños materiales generalizados. La agencia de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dijo que entre los fallecidos había tres niños y que al menos 31 sufrieron heridas suficientemente graves como para necesitar tratamiento hospitalario.

Según Save the Children, unos 100 mil niños se vieron desplazados de sus hogares y muchos de ellos están traumatizados.

“Cualquier ruido le hace saltar ahora. Ya no come bien”, señala Achi. “Era un niño feliz, muy sociable. Ahora, no habla con nadie”.