¿Cuáles son los mejores remedios para la ‘cruda’ navideña?

Pablo es bartender en una cantina de la colonia Roma, y su misión es auxiliar a las personas que, en estas fiestas decembrinas, beben de más y amanecen con la tradicional resaca o cruda.

Cada cliente es diferente, pero Pablo hace un diagnóstico exacto para elaborar el mejor antídoto para ese malestar.

Pero para lograr el “levantón” de la cruda, dicen los expertos, que una copa no es suficiente.

Francisco es mesero y tiene 8 años de experiencia tratando con este malestar y nos comenta que lo mejor para asentar el estómago es un caldo bien caliente.

Sí, con Gabriel y con Leo, aquí vengo, aquí me la curo y soy feliz”, confirma el comensal, Javier.

Bares y cantinas de la ciudad de México ya están listos para recibir a las víctimas de la cruda con la mejor atención, con las medidas sanitarias necesarias y, sobre todo, pidiéndoles que se comporten con responsabilidad.

“Ya cuando vemos que los clientes se están excediendo un poquito les decimos que hasta ahí para que no se los lleven al Torito, sobre todo cuidar al cliente que no se excedan en alcohol para que no se vayan al Torito”, asegura Gabriel Santos González, el encargado de la cantina.