Los medios han sido utilizados para degradar mi nombre: Nestora Salgado

En el segundo día de expedición de credenciales a senadores que integran la nueva legislatura, se presentó Nestora Salgado, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Al hacer su primera declaración a los medios de comunicación en el Senado, la legisladora electa afirmó que hubo una campaña en su contra al señalarla como secuestradora.

Los medios han sido utilizados, han sido utilizados para degradar mi nombre. Estoy aquí con la cara muy alta y con mucha dignidad. Soy y seguiré siendo inocente. Se me fabricó el delito y junto con muchos medios, repitieron una y otra vez para que esto se volviera realidad. Pero, la mentira nunca podrá ser realidad, por más que intenten no lograrán, soy inocente y aquí estoy, con toda la dignidad y con toda la legitimidad que me dio el pueblo”, aseguró Nestora Salgado, senadora electa de Morena.