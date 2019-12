Los LeBarón, cautelosos tras encuentro con AMLO; volverán a reunirse en un mes

Unos 30 integrantes de las familias LeBarón y Langford se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, por alrededor de una hora.

Al salir del encuentro fueron cautelosos respecto a la información que les fue compartida.

“Estamos contentos de los avances en la investigación, pero sí está a medias y no nos vamos a meter. Estamos contentos que no nos jugaron el, que no nos dieron atole con el dedo. Estamos contentos, pero no podemos expresar, está peligroso para nosotros mismos”, señaló Adrián LeBarón.

“Yo sé que esto tarda. Así es nuestro México y estamos dispuestos a esperarlo. Yo sí creo que el compromiso está, pero sí veo un grado de… ¡es difícil!”, dijo Adrián LeBarón.

“Nos han dicho que todavía no tienen el motivo, cuál fue el motivo. Esto no pudo haber sido posible sin la cooperación, colaboración o traición de muchísimas personas. Nosotros no queremos ser enemigos de la autoridad, pero creemos que es nuestra responsabilidad y nuestro deber llamarlos a cuentas”, comentó Julián LeBarón.

Les informaron de los primeros detenidos y los mecanismos de intercambio de información con autoridades estadounidenses.

“Hay tres detenidos, proveniente esto de las investigaciones en general del caso. Insisto estamos indagando sobre delincuencia organizada y también lo que tiene que ver también con el crimen de mujeres y niños”, comentó Alfredo Higuera Bernal, titular de la SEIDO.

“Nosotros consideramos a ellos ciudadanos mexicanos, todas ellas y todos los que vinieron hoy, viven en México y por tanto el tema de Estados Unidos, fue como colateral. ¿Qué se dijo ahí? Bueno, cooperación sí, intervención no”, dijo el canciller Marcelo Ebrard.

Los familiares aseguraron que se trató de una reunión cordial y que acordaron volverse a reunir en un mes, en la Ciudad de México o en Chihuahua.

