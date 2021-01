Los hitos de 2020, un año marcado por logros y pérdidas

Entre los acontecimientos más relevantes de 2020, se recuerdan los hitos del año que, de por sí, queda marcado por la pandemia, pero también por logros deportivos o fallecimientos de figuras esenciales en todos los ámbitos.

Por ejemplo, la muerte del ex basquetbolista Kobe Bryant estuvo entre las 10 búsquedas más socorridas, registradas por el buscador Google a lo largo del año a él y a muchos otros más; así los recordamos como parte del recuento de En Punto.

El 25 de noviembre, a pocos días de haber cumplido 60 años de edad, murió Diego Armando Maradona; el campeón del mundo con Argentina, en México 86, se recuperaba de una operación en la cabeza, cuando falleció en la provincia de Tigre.

La muerte de “El Pelusa” hundió a todo un país en un duelo profundo que se volcó en las calles, de todas las maneras posibles. El llanto, el éxtasis y hasta la violencia. Al dolor se sumó la indignación que provocaron las fotografías que empleados de una funeraria se hicieron con el cuerpo del futbolista. Su despedida fue como la vida del propio Maradona: llena de polémica y pasión.

En este mismo año, Argentina también lloró a Joaquín Salvador lavado, “Quino”, que deja como herencia universal a su inolvidable Mafalda, y un sinfín de retratos contradictorios y agudos de situaciones cotidianas, realizados en los años sesenta y que más de medio siglo después, siguen siendo vigentes.

Apenas iniciaba el año, cuando el mundo se sorprendió con la muerte del ex basquetbolista Kobe Bryant. La histórica figura de los Lakers de Los Ángeles murió junto a su hija Gianna, de 13 años y siete personas más al caer el helicóptero en que viajaban.

México también perdió inolvidables figuras del deporte; el 25 de marzo falleció don Ignacio “Nacho” Trelles, a los 103 años de edad, legendario jugador de futbol y entrenador que dirigió a la Selección Mexicana en los mundiales de Chile 62 e Inglaterra 66.

El histórico marchista mexicano, Ernesto Canto, murió el 20 de noviembre a los 61 años. Ganó medalla de oro en los juegos olímpicos de Los Ángeles en 84.

Y el 17 de diciembre, una de las voces de la lucha libre y el boxeo mexicano, también se apagó.

El doctor Alfonso Morales, cronista deportivo desde los años 80, murió a los 71 años de edad.

Pero en el deporte, no todo fue tristeza.

Luego de 32 años, los Dodgers de Los Ángeles volvieron a ganar una Serie Mundial en el beisbol de las Grandes Ligas, y lo hicieron de la mano de dos pitchers mexicanos: Víctor González y Julio Urías.

El 7 de diciembre será inolvidable para el piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez, porque luego de 10 años en la Fórmula Uno logró ganar su primer Gran Premio, en Bahrein. Once días después, la escudería Red Bull lo firmó para la temporada 2021.

Quienes no la pasaron del todo bien fueron los aficionados del Barcelona, luego de que Lionel Messi anunciara su intención de abandonar el club en 2021, inconforme con los manejos de la directiva.

“Siempre dije que quería un proyecto ganador y la verdad es que hace tiempo que no hay proyecto la única manera de salir era pagar la cláusula y si no ir a juicio, e ir a juicio es una locura, yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, que me dio todo”, dijo el futbolista Lionel Messi.

Este año tampoco fue el del Cruz Azul, quien por años fuera presidente de la cooperativa, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, se encuentra prófugo de la justicia por delincuencia organizada y lavado de dinero. Aún con directiva nueva, el equipo no supera su mayor maldición.

Y por si fuera poco, la Real Academia Española incluyó el verbo “cruzazulear” en su observatorio de palabras, lo que lo pondría muy cerca de ser aceptado en su diccionario.

Músicos esenciales para su género también fallecieron este año como Chamín Correa. Oscar Chavez. Ennio Morricone, Eddie van Halen y apenas este 28 de diciembre, la música romántica en México y Latinoamérica lloró al maestro Armando Manzanero, quien murió a los 85 años de edad, tras resistir días hospitalizado por COVID.

En septiembre murió la jueza de la Corte suprema estadounidense, Ruth Bader Ginsburg, una figura indispensable para el movimiento feminista. Así lo dejó claro el homenaje que se le rindió en Washington en el que incluso se repudió al presidente Trump.

En octubre fallecieron el doctor Mario Molina, el único científico mexicano en ganar el Premio Nobel de Química por sus investigaciones atmosféricas y el ex rector de la UNAM, Guillermo Soberón, promotor de la creación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Dos grandes de la comedia en cine y televisión también nos dejaron: el gran Héctor Suárez y el inolvidable Manuel “El Loco” Valdés.

El espacio

Los hitos de este año también estuvieron relacionados con lo que ocurrió en el espacio. El 30 de mayo despegó la nave estadounidense Crew Dragon, la primera con tripulación desde 2011, gracias a un convenio entre la NASA y la empresa privada Space X.

En septiembre pasado, se confirmó que la inusual onda gravitacional detectada en mayo de 2019, que duró una décima de segundo, correspondía a la fusión de dos hoyos negros que ocurrió hace unos 7 mil millones de años.

“Vamos a aprender mucho no sólo de colisiones y hoyos negros sino de la evolución del universo y la producción de nuevos elementos químicos”, dijo Julieta fierro, del Instituto de Astronomía de la UNAM.

Este 2020, la NASA también celebró los 50 años de la misión Apollo 13, de donde surgió la mítica frase: “Houston, tenemos un problema”.

Y entre los aniversarios que se cumplieron también está el del inicio de transmisiones del noticiario 24 Horas, conducido por Jacobo Zabludovky, que estuvo al aire 27 años y que medio siglo después, sigue siendo referente de la televisión informativa en nuestro país.

