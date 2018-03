‘Los halcones’ en el equipo de Donald Trump

El analista Javier Tello habló este viernes de los colaboradores de Trump que han abandonado o han sido despedidos del equipo del mandatario.

Respecto al tema de política exterior, Tello destacó que se necesita una visión y una estrategia que Trump no tiene y quien está ocupando ese vacío son “los halcones”.

En Despierta con Loret, el analista enfatizó que Donald Trump no tiene una postura, pero la Casa Blanca no puede no tenerla, entonces “los halcones están aprovechando ese vacío para irse metiendo e imponiendo su postura”.

Agregó que al presidente de Estados Unidos le gusta la gente “dura, agresiva” y los halcones embonan con ese perfil.

Sobre el reciente nombramiento de John Bolton como nuevo asesor de Seguridad Nacional, Tello narró que Trump no lo había nombrado es porque no le gustaba su bigote y eso explica mucho la dinámica de cómo el republicano elige a sus colaboradores o decide quién se queda o quién se va.

“Es algo visceral, algo no muy coherente que poco tiene que ver con política pública”, dijo.

Tello explicó que los “halcones” son gente que está más enfocada en Medio Oriente y Asia que en América Latina y en ese sentido es una mala noticia para el mundo y para México.

Sobre el Tratado de Libre Comercio, Tello dijo seguir estando pesimista y agregó que Trump lo ve desde una perspectiva principalmente doméstica y electoral y lo que le conviene al presidente de Estados Unidos es “que no pase nada”, pues lo que realmente le importa es la dimensión electoral y la indecisión le beneficia pues porque si sale ya un Tratado de Libre Comercio se va a ver en la penosa situación de tener que defender el tratado en contra de los demócratas.

Pero al mismo tiempo, añadió Tello, si se sale Estados Unidos del TLCAN muchos estados que exportan a México y buena parte del Partido Republicano y del sector empresarial “se le va a venir encima”.

Aseguró que si la situación continúa así llegarán las elecciones legislativas en Estados Unidos y nadie podrá acusar a Trump de haber cedido, pero tampoco de haberse salido, y eso le conviene al presidente.

Javier Tello abordó también el tema de California, estado que se ha manifestado en contra de la postura migratoria de Trump, y dijo que se ha vuelto como el “enemigo número uno de Trump”, como sucedió con Texas, que se convirtió en el enemigo número de Barack Obama.

“Es decir, es común que cuando hay un presidente, alguno de los estados del partido opuesto empiece a liderar, sobre todo al principio, una cierta oposición y California por razones de importancia económica, de población, por su perfil migrante, por su simbolismo en Estados Unidos de representar la vanguardia, era natural, y teniendo un gobernador prominente, viejo demócrata, liberal, todavía más”, apuntó Tello.

Agregó que el pleito entre California y Trump ha sido feroz, incluso con medidas concretas que ambos lados han tomado.

Explicó que para Trump hay un tema de agenda en el caso de California, pero también existe un tema personal porque en ese estado arrasaron los demócratas y representa la agenda Obama, que el actual mandatario “tanto odia”.

Con información de Despierta con Loret

AAE