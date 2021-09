Los delfines en cautiverio no viven bajo estrés: Especialista

Los delfines en cautiverio tienen un mayor bienestar que los que viven de forma silvestre, informó la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, A.C.

“Nos ayudó mucho este primer estudio a poder decir con toda la verdad y con toda la certeza del mundo que los delfines que están bajo cuidado humano no sufren de estrés crónico, como se afirma en muchas instancias; me preocupa mucho cuando leo ‘es que maltratan a los animales’. Señores, nosotros no fuimos a la escuela 7 años, ni hicimos una especialidad, ni llevamos 35 años, para maltratar animales. Simplemente tenemos una visión diferente de las cosas porque nosotros nos basamos en la ciencia, no nos basamos en las cuestiones viscerales, en las cuestiones de ideología ni en las cuestiones políticas”, explicó Roberto Sánchez, médico veterinario, especialista en mamíferos de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, A.C.

Al presentar los resultados del estudio: “Hacia el Entendimiento del Bienestar de los Mamíferos Marinos en Zoológicos y Acuarios”, detalló cómo llegaron a esa conclusión.

“Nosotros lo que hicimos fue hacer una comparación entre los niveles de cortisol de un delfín durante un programa interactivo o sea conviviendo con la gente. Hicimos exactamente el mismo estudio con caballos de salto; encontramos justamente que los niveles de cortisol y aldosterona de los delfines disminuían durante la interacción mientras que en el caso de los caballos se elevaban”, destacó el médico veterinario Roberto Sánchez.

El estudio realizado durante cuatro años por científicos y personal de cuidado animal de 43 organizaciones de siete países, arrojó que el manejo social, el enriquecimiento con juegos y actividades, y el contacto humano con cuidadores y visitantes son más importantes para el bienestar animal de los cetáceos que el espacio o la profundidad de su hábitat.

Al citar a la Agencia Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, el especialista en mamíferos veterinario afirmó que cada año mueren en vida silvestre un promedio de 500 mil delfines por causas relacionadas con el hombre y que la esperanza de vida ahí es de 17.4 años, mientras que en instituciones zoológicas es de 29.2 años.

Se informó también que una de las principales revistas en ecología marina, Plos One, revisó la veracidad de la investigación y la publicó con nueve artículos científicos para la mejora continua del cuidado de los cetáceos.

Asimismo, se creó la aplicación ZooPhysioTrak para ayudar a los responsables de cuidado de cetáceos a medir los biomarcadores de salud de los animales.

Con información de Noticieros Televisa.

LLH