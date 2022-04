Lorenzo Córdova descarta riesgo en elección de 2024 si no se aprueba reforma electoral

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que las elecciones presidenciales de 2024 no están en riesgo, si no se aprueba una nueva reforma electoral, como la que pretende el Ejecutivo federal.

“¿Es indispensable una reforma electoral?, yo creo que no, yo creo que una reforma electoral hoy no es necesaria, siempre será pertinente si se cumple, como diré en unos minutos más, una serie de condiciones, pero no es necesaria, organizamos una Revocación de Mandato y ahí están los resultados con todas las adversidades, incluso una astringencia económica nunca antes vista, presupuestal nunca antes vista, que es muy peligroso que pueda volver a repetirse, por cierto, pero la Revocación de Mandato se organizó, es decir, nuestro sistema electoral aguanta, incluso las tensiones a las que fue sometido, así es que si me pregunta: si no hay reforma electoral, ¿está en riesgo las elecciones de 2024? La respuesta es clara, tajante y contundente: de ninguna manera ¿podemos ir al 24 con estas normas? Sin duda, sí”, indicó Lorenzo Córdova, presidente del INE.