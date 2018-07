Lorena Osornio reconoce su derrota para el gobierno de la CDMX

La candidata independiente por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osornio Elizondo, reconoció su derrota en esta jornada electoral.

La aspirante ofreció una conferencia de prensa en su domicilio, en la colonia Centro.

“Desafortunadamente nos damos cuenta que las preferencias electorales no nos fueron favorables. Seguiremos trabajando para que en un futuro las candidaturas independientes sean más fuertes. No tuvimos un piso parejo, no tuvimos una democracia en cuestión a las candidaturas independientes, pero reconocemos que el electorado tuvo la preferencia todavía hacia un partido político”, dijo Lorena Osornio.

Osornio lamentó que los candidatos sin una afiliación política, aún no tengan la fuerza necesaria para gobernar en el país.

Con información de Alejandra López.

LLH