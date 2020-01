Vinculan a proceso a ‘Lord Gato’ por cohecho; seguirá su proceso en libertad

Mauricio, conocido en redes sociales como “Lord Gato”, luego de que fue videograbado en el mes de diciembre, cuando agredió a una joven en la zona de Polanco, de la Ciudad de México (CDMX), fue vinculado a proceso por el delito de cohecho.

En el video se observa al hombre bajar de su vehículo color rojo y golpear a la mujer.

El lunes fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo y este miércoles presentado ante un juez del Reclusorio Oriente.

En la audiencia el Ministerio Público dijo que un Policía de Investigación detectó que iba circulando a exceso de velocidad por la calzada México – Tacuba invadiendo carriles.

Según el policía, intentó detenerlo, pero Mauricio no hizo caso por lo que le cerró el paso, el imputado bajo de su auto y le dijo al policía que tenía un amparo y lo intentó sobornar con 500 pesos, lo que fue visto por otro policía preventivo, por lo que fue detenido y acusado de cohecho.

Durante la audiencia no se tocó en ningún momento el tema del altercado con la mujer. El juez lo vinculó a proceso y le dio la medida cautelar de seguir su proceso en libertad y deberá firmar cada mes.

Dijo que esperarán si el Ministerio Público le hace alguna imputación por la agresión a la mujer, pues hasta el momento no les han informado de alguna acusación.

Así recordó la víctima lo ocurrido el 11 de diciembre.

Cruzando una calle en Polanco, un hombre me tocó el claxon y me aventó el coche, caminé más rápido para que no me atropellara y con indignación saqué mi celular para tomarle foto a su placa al mismo tiempo en el que le grité “eres un gato”. Enseguida manejó en reversa y me asusté. El señor ya estaba abriendo la puerta de su coche dirigiéndose a mí, soltó un golpe y haciendo que dejara de grabar, tiró un segundo golpe y se me cayeron los lentes que traía puestos. El señor se me acercó y me dio dos patadas en la espinilla de la pierna derecha. Me escupió, yo automáticamente me volteé y ellos se fueron”, narró la víctima de agresión.