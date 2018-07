López Obrador se reunirá con gobernadores el 12 de julio

La mañana de este viernes, al llegar a la casa de transición, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre lo que señaló la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), sobre que no hay y no habrá una luna de miel en su relación.

Lo respeto mucho y he tenido buena relación con los empresarios, estoy muy satisfecho y agradecido por el trato respetuoso de los empresarios, sobre todo por el compromiso de trabajar para sacar adelante al país. Ellos han hablado conmigo y se han comprometido a invertir en México para que tengamos empleos. He tenido reuniones con empresarios con el Consejo Coordinador Empresarial, de todos los empresarios su decisión es ayudar y apoyar”, dijo López Obrador.

Mencionó que próximamente sostendrá una reunión con gobernadores.

Anoche recibí la invitación de gobernadores, me voy a reunir con ellos con todos los gobernadores”.

-¿La Conago?

-¿Cuándo?

El jueves próximo me voy a reunir con ellos y hay un ambiente de mucha cooperación, de participación, de mucha responsabilidad. México está muy bien en el ámbito internacional, están viendo a México como un país que tiene un futuro asegurado sobre todo porque va haber bienestar y desarrollo para nuestro pueblo”.

Sobre el número de votos que obtuvo en esta elección, dijo:

Pues que son los ciudadanos, es la gente, es el pueble el que decidió esto y yo no voy a quedarles mal, no voy a traicionar al pueblo, no voy a traicionarlos”.