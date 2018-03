López Obrador se compromete a alcanzar crecimiento económico del 4% anual

Andrés Manuel López Obrador realizó una guardia de honor y colocó una ofrenda floral en el Hemiciclo a Juárez, en conmemoración del 212 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas.

Entrevistado, se comprometió a alcanzar en México un crecimiento económico de 4% anual.

“Estamos haciendo nuestras proyecciones para lograr un crecimiento en promedio durante el sexenio del 4% anual. Va a ir creciendo cada vez más la economía para que en el 2024 tener tasas de crecimiento del 6% anual. Me voy a guiar en materia de política económica en el libro que se llama “Desarrollo Estabilizador” de Antonio Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda en dos sexenios”.

Respondió a la pregunta sobre sus creencias religiosas, luego de que se le ha señalado de ser poco claro con este tema.

“Soy cristiano en el sentido muy amplio del término, de la palabra, porque soy admirador de Cristo, Jesús, porque Cristo Jesús luchó a favor de los pobres, Cristo es amor y la justicia es amor, entonces por eso soy cristiano. Me llamó la atención que ya me estaban asignando una religión en particular, un articulista de estos oficiosos, con todo respeto porque ya no hay que pelearnos, a veces no es porque no nos quieran o nos vean con malos ojos, es que no tienen información”.

Confirmó que eligió al economista Jesús Seade como encargado de encabezar las negociaciones del TLC, en caso de ganar Morena la elección federal.

